Quando uscirà il nuovo iPhone 11 2019? Più che probabili date di lancio e vendita

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 11 agosto 2019) Apple ha optato finora per l'effetto suspance: la data di uscita del prossimo11, o meglio di tutta la linea di, non è stata ancora resa nota in maniera ufficiale. Eppure, suldei prossimi melafonini, si possono fare delle ipotesi più che sensate, facendo riferimento alla recente storia delle presentazioni Apple e a qualche generosa indiscrezione degli ultimi giorni. Prima di soffermarsi sulla data di uscita dei prossimi11, chiariamo subito che questo potrebbe non essere la vera nomenclatura dei prossimi device Apple. La generazione attuale degli smartphone di Cupertino è quella siglata comeXS, XS e XR dove la "X" sta per il numero romano dieci. Per questo motivo, si parla insistentemente di probabile11, ipotesi acclarata pure dalle ultimissime indiscrezione secondo le quali il modello più avanzato di tutti sarà appunto un11 ...

