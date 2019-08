Previsioni zodiacali del 12 agosto | buona giornata per Scorpione | Pesci e Gemelli

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019) Affari e lavoro, salute e benessere, amore e sentimenti, affetti e famiglia: saranno questi gli aspetti fondamentali di lunedì 122019, secondo leastrali dell'oroscopo. Gli astri preannunciano unadi grandi cambiamenti, novità e sorprese in particolar modo per i nati sotto i segnidi acqua. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23): negli affari non tutto vi può andare sempre bene. Ma il rischio della sconfitta e dell'insuccesso fa parte del gioco. Prima imparerete a capirlo e meglio sarà per il vostro stato mentale ed emotivo. Ariete (21 marzo – 20 aprile): piccoli acciacchi di salute dovuti all'influenza della settimana scorsa vi accompagneranno ancora un po' per questo lunedì....

DenisCarbonaro : È più difficile lavorare sul Royal Mile per il Festival di Edimburgo quando le piogge sono così frequenti e intense… - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 6 Agosto 2019: le previsioni di tutti i segni zodiacali - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 3 Agosto 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali -