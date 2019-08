Poker del Barcellona contro il Napoli | Ancelotti sono fiducioso

Ciclismo - Europei 2019 : domani la cronometro femminile. Ellen van Dijk a caccia del Poker - Vittoria Bussi ci prova : domani (giovedì 8 agosto) alle ore 10.45 si svolgerà la cronometro femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) assisteremo ad un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare la maglia di campionessa europea. La prova si svolgerà su un percorso di 22,4 km, quasi completamente pianeggiante. Poche difficoltà anche a livello planimetrico, visto che ci saranno dei lunghi rettilinei e solo qualche curva ad angolo ...

VIDEO Debrecen-Torino 1-4 Europa League 2019-2020. Highlights - gol e sintesi della partita : Zaza e Belotti a segno nel Poker granata : Successo senza difficoltà per il Torino nella partita di ritorno del secondo turno dei preliminari dell’Europa League 2019-2020. La squadra allenata da Walter Mazzarri si è imposta con un netto 4-1 sul campo del Debrecen ipotecando la qualificazione già nel primo tempo con le reti di Simone Zaza e Armando Izzo e arrotondando il punteggio nella ripresa con Andrea Belotti e con la prima marcatura europea del giovane Vincenzo Millico. La ...

Parma - Poker agli austriaci del Micheldorf : a segno anche il nuovo acquisto Hernani : Vittoria in amichevole per il Parma, che ha battuto gli austriaci del Micheldorf nel ritiro di Bad Hall. Tra i marcatori, anche uno dei nuovi arrivi in gialloblu, il centrocampista Hernani, che al 34′ ha raddoppiato dopo il vantaggio di Gervinho al quarto d’ora. In apertura di ripresa il tris di Scaglia e al 75′ Sprocati chiude i conti. L'articolo Parma, poker agli austriaci del Micheldorf: a segno anche il nuovo ...

Pallanuoto - Ungheria-Italia 10-12 : le pagelle del Settebello. Il Poker di Echenique e le parate di Del Lungo ci portano a Tokyo 2020 : Ai Mondiali di Pallanuoto il Settebello batte l’Ungheria per 12-10 nelle semifinali e guadagna l’accesso alla finalissima iridata, dove sabato 27 alle ore 11.30 italiane affronterà la Spagna. La vittoria odierna però è già pesantissima, in quanto vale il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i voti del Settebello. LE pagelle DEL SETTEBELLO Del Lungo, 9: nel primo quarto soffre col Settebello, poi sale in cattedra e ...

Poker - Dario Sammartino è vicecampione del mondo. E la fortuna non c’entra : È stata la più grande impresa Pokeristica italiana di sempre! Il 32enne napoletano Dario madgenius Sammartino, dopo ben dieci giorni di estenuanti ed emozionantissime battaglie ai tavoli, si è classificato secondo (fra 8.569 partecipanti) al Main Event delle World series of Poker (Wsop), il più importante torneo del mondo, da tutti considerato come “il” campionato del mondo. E ve lo premetto da subito, la fortuna non c’entra. Sammartino è ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Detti-Paltrinieri-Pellegrini-Panziera : il Poker d’assi azzurro. Ma non solo… : L’Italia cala gli assi al Mondiale di Gwangju e punta a un bel bottino di medaglie in piscina. Gli atleti di punta sono più dei quattro assi annunciati per il movimento azzurro ma, andando per ordine, nell’analisi delle carte da medaglia per l’Italia, è giusto proprio partire dagli atleti più attesi. GABRIELE DETTI: Se la giocherà in due specialità per la medaglia. A Budapest gli riuscì la doppietta di podi e a Gwangju ci ...

WSOP 2019. L’italiano Sammartino (quasi) sul tetto del mondo : secondo ai mondiali di Poker : Un po' di amarezza per l'Italia del poker, ma le emozioni regalate dalle giocate di Dario Sammartino al WSOP Main Event 2019 sono state tante. Una rimonta incredibile terminata sul più bello. A trionfare è il tedesco Hossein Ensan, ma al 32enne napoletano diciamo 6 milioni di volte 'Grazie'!Continua a leggere

Ciclismo - 34^ Giro del Medio Brenta : Simone Ravanelli trionfa in solitaria e cala il Poker : Il bresciano Simone Ravanelli non si ferma più, suo anche il 34^ Giro del Medio Brenta. Condizione di forma esaltante per l’alfiere della Biesse Carrera, che infila uno splendido filotto, dopo le due vittorie al Giro del Veneto e alla Pessano-Roncola. Il lombardo è stato autore di una prova maiuscola sul tradizionale tracciato nella vallata del Brenta che gli ha consentito di giungere in solitaria sul traguardo gremito di pubblico. Nulla ...

Il robot ha imparato il bluff Battuti i campioni del Poker : Davide Zamberlan Il prototipo di intelligenza artificiale ha sfidato per 12 giorni i migliori 15 giocatori al mondo. Spazzati via Londra Seduti con gli amici attorno a un tavolo, impazienti di dimenticare le successive 4-5 ore giocando a poker. C'è chi ha portato la tovaglia di panno e le fiches. I bicchieri col whisky, qualcuno mette in bella vista il sigaro, l'immagine conta. Ma anche gli avversari: se al tavolo dovesse sedere ...

Per il Corriere della Sera Higuain sta giocando a Poker con Juve e Roma : Secondo il Corriere della Sera, Gonzalo Higuain starebbe giocando a poker con la Juventus e la Roma. Il 30 giugno scorso il fratello-agente del Pipita, Nicolas è sembrato irremovibile. Ha dichiarato che Gonzalo non avrebbe giocato altrove se non alla Juventus, almeno in Italia. Dopo, sono arrivate le parole di Petrachi, con tanto di elogio per Higuain e la convinzione che la Roma sarebbe stata, per lui, la migliore scelta possibile. Parole che, ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. 29 giugno - il programma : Poker di coppie azzurre in campo nel pomeriggio : Sarà un pomeriggio tinto di azzurro quello di oggi nella seconda giornata del Mondiale di Beach volley in programma ad Amburgo in Germania. Dalle 16 le quattro coppie italiane in campo nella rassegna iridata scenderanno in campo una dopo l’altra con l’obiettivo di ottenere successi decisivi in chiave qualificazione alla seconda fase, dopo i risultati in altalena di ieri (vittoria di Menegatti/Orsi Toth), sconfitta netta per ...

Wimbledon 2019 : dopo la battuta d’arresto del Roland Garros Novak Djokovic vuole il Pokerissimo sui prati londinesi : La sconfitta nell’arco di due giorni nella semifinale del Roland Garros contro Dominic Thiem è sicuramente stata un brutto colpo per Novak Djokovic che ora però è pronto a continuare la sua corsa da numero 1 a Wimbledon, uno dei tornei del Grande Slam nel quale si trova meglio, a parte ovviamente l’Australian Open, da lui conquistato per ben sette volte. A Parigi il serbo avrebbe potuto vincere il quarto Major consecutivo, come riuscì a fare tra ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Mali-Mauritania 4-1 - Poker delle Aquile ma primo gol storico dei Mourabitounes : Secondo incontro della giornata per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019. A confrontarsi, sul rettangolo verde del New Suez Stadium in Egitto il Mali e la Mauritania, dopo che il match tra Tunisia e Angola era finito sull’1-1. E’ termina 4-1 in favore delle Aquile il confronto, più forti sotto tutti i punti di vista e quindi vittoriose con merito. A sbloccare il risultato è stato Diaby al 37′ e sul finire della prima ...