Open Arms | ci mancava pure Antonio Banderas | anche lui si schiera a favore dell' ong

Open Arms - si muovono i pm : "Favorisce arrivo dei clandestini" : Angelo Scarano La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sul caso Open Arms per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Sul caso Open Arms adesso si muove la procura di Agrigento. Come già accaduto in precdenza per altri casi, dopo lo sbraco di tre migranti con prblemi di salute a Lampedusa, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine, che al momento non ha ...

Anche Banderas sta con la Open Arms : "Il blocco è un orrore" : Dopo l'arrivo sulla nave di Richard Gere, ora l'attore spagnolo dice: "C'è chi ferma le navi e chi erige muri al confine"

La "tolleranza" di Open Arms : spinte ai cronisti davanti a Gere : Angelo Scarano Una cronista viene allontanata in modo poco cortese da un membro dello staff di Open Arms. E il video finisce in rete sui social Sono giorni di tensione per Richard Gere. Dopo l'imbarco sulla Open Arms, l'attore di Hollywood ha messo nel mirino il nostro Paese e il ministro degli Interni Matteo Salvini. Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri a Lampedusa, l'attore non ha usato giri di parole: "Non ho nessun ...

Migranti - decimo giorno a bordo della Open Arms : situazione medica critica. E intanto la Ocean Viking continua a salvare : sono in 250 : È il decimo giorno a bordo per i naufraghi salvati dalla nave dell’Ong Open Arms. L’imbarcazione spagnola il primo agosto ha soccorso nelle acque del mediterraneo 121 Migranti, altri 39 invece quelli fatti salire ieri, recuperati in acque maltesi e raggiunti grazie a una segnalazione di Alarm Phone. Malta ha fatto sapere alla Ong spagnola di essere disponibile allo sbarco degli ultimi 39, ma non degli altri. Una scelta definita ...

Open Arms - sbarcati tre migranti malati : 17.32 All'undicesimo giorno in mare a bordo della Open Arms, per tre migranti è stata disposta l'evacuazione medica urgente a Lampedusa su una motovedetta della Guardia costiera. Tra i tre, probabili casi di tubercolosi e polmonite, si registra anche un migrante con un tumore al cervello. Sono scesi a terra anche sei componenti dei rispettivi nuclei familiari. Dopo l'evacuazione medica la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta: ...

Migranti - dopo Richard Gere scende in campo anche Antonio Banderas : “Orrore che la Open Arms non possa attraccare” : dopo Richard Gere, anche un altro volto noto di Hollywood è sceso in campo in sostegno dei Migranti bloccati a bordo delle navi che li salvano perché l’Europa non offre loro porti in cui sbarcare. È Antonio Banderas che ha definito un “orrore” il fatto che la nave Open Arms dell’ong spagnola Proactivia non trovi un porto dove attraccare per far sbarcare le 160 persone che ha salvato da diversi naufragi avvenuti nei giorni ...

Open Arms - il Viminale attacca il Garante nazionale. Cinque motivi per cui non può farlo : Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è, come dice il nome stesso, una figura di garanzia. E le garanzie sono quanto di meno gradito a ogni pensiero illiberale, tanto più quando esso aspira a trasformarsi in potere effettivo. Il Garante nazionale è stato attaccato dal Viminale con la crudezza alla quale ci ha abituati. Per aver svolto il proprio legittimo ruolo e aver chiesto informazioni a ...