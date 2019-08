Open Arms: 10°giorno a bordo,resistiamo

"Decimo giorno a, una caldissima domenica di agosto., abbiamo 160 motivi per farlo. 160esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#meglio multatichecomplici". Così su Twitter,la ong che ha soccorso in mare giorni fa 121 migranti,poi altri 39. La nave è ferma nel Medirerraneo. Ieri, da Lampedusa, anche l'attore Richard Gere ha voluto richiamare l'attenzione sulla vicenda.Sono in attesa di un porto sicuro anche le 170 persone soccorse dalla Ocean Viking vicino alla Libia.(Di domenica 11 agosto 2019)