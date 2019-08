Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) La mancata elezione al Parlamento Europeo e la sconfitta del suo braccio destro Stella SorgenteComunali di Livorno sono state due scottature pesanti. Eppure, a due mesi di distanza e con la sempre più probabile caduta del governo gialloverde, Filippotorna in campo. E lo fa dato in pectoreelezionitoscane che si terranno nel maggio 2020. O, come confermano fonti del M5s a lui vicine,la crisi di governo che si è aperta nelle ultime ore, con una possibiletura in Parlamentoprossime elezioni politiche. Intanto lunedì scorso in un colloquio con Repubblica Firenze l’exdi Livorno si è detto “pronto a correre” per conquistare la Toscana e poi ha rafforzato il concetto parlando con ilfattoquotidiano.it: “In queste settimane molti attivisti sul territorio mi contattano chiedendomi dirmi – spiega– e questo mi fa ...

GHERARDIMAURO1 : RT @MPenikas: FQ: Nogarin, il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee: si candida alle Regionali. Ma con la crisi di governo ora… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Nogarin, il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee: si candida alle Regionali. Ma con la crisi di governo o… -