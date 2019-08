No | Zingaretti | Salvini | Renzi | Di Maio non stanno pensando al bene dell’Italia ma ai

No - Zingaretti - Salvini - Renzi e Di Maio non stanno pensando al bene dell’Italia ma a loro stessi : Zingaretti, Salvini, Renzi, Di Maio stanno conducendo una personalissima partita in cui gli interessi del paese sono secondari. Le loro scelte su andare o meno al voto non sono dettate dal bene per l'Italia ma solo da interessi personali o di partito.Continua a leggere

Governo Pd-5stelle - Zingaretti boccia l'ipotesi : 'Daremmo a Salvini spazio immenso' : L'Italia attraversa una fase politica particolarmente delicata. La crisi di Governo aperta dalla Lega rappresenta un passaggio cruciale per il Paese, ma anche per le varie forze politiche. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, attraverso un proprio articolo apparso sull'Huffington Post, ha manifestato perplessità abbastanza evidenti rispetto alla possibilità che la strada da seguire possa essere quella di costruire un nuovo Governo formato da ...

Zingaretti no ad intesa Pd-M5s - darebbe uno spazio immenso a Salvini : Zingaretti: no ad intesa Pd M5S. "Con franchezza dico no". Si intitola cosi' un lungo articolo con cui il segretario del Pd sull'Huffington Post

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Pd a pezzi - Zingaretti scavalcato "Accordi coi 5s? Regalo a Salvini" : Il Pd, tanto per cambiare, si spacca. Renzi scavalca Zingaretti e propone un governo di scopo con il M5s, Franceschini tratta con Fico, Calenda dice no. Il ruolo nell'ombra di Gianni Letta Segui su affaritaliani.it

Zingaretti : Pd-5S?Darebbe spazio Salvini : 12.56 "Ho ben chiara la minaccia rappresentata dall'iniziativa di Salvini, addirittura per la tenuta della democrazia, ma il sostegno a ipotesi pasticciate e deboli ci riproporrebbe ingigantito lo stesso problema tra poche settimane". Così il segretario Pd Zingaretti sul 'no al voto subito' proposto da Renzi. "No con franchezza a un'esperienza di governo Pd-M5S per affrontare una drammatica Manovra e poi tornare a elezioni Darebbe a Salvini ...

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Nicola Zingaretti il migliore alleato di Matteo Salvini : Strano ma vero. Nicola Zingaretti alleato di Matteo Salvini. Un’alleanza non da coalizione ma un patto per scopi comuni: tornare

Zingaretti : "Salvini è il problema non la soluzione" : Con la crisi di governo ormai conclamata, e la Lega che ha scelto la strada della parlamentarizzazione evitando di ritirare la sua pattuglia di ministri dall’esecutivo, si comincia a pensare alle elezioni. Crisi di governo, Conte: 'Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza' Conferenza stampa straordinaria del premier che ha usato parole durissime contro ...

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

Nicola Zingaretti - la promessa a Matteo Salvini : nessun governicchio. Bomba di Claudio Cerasa : Il rischio di questa crisi di governo, come è noto, è che Sergio Mattarella si metta di traverso. Scontato, infatti, un tentativo del capo dello Stato di trovare una nuova maggioranza, magari tra Pd e M5s. Operazione che però ha pochissime possibilità di successo, nonostante i numerosi abboccamenti

Governo - Zingaretti : "Salvini ha fallito" : 9.46 "Salvini ha fallito e messo l'Italia in ginocchio. Ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare". "Scuola, investimenti, sanità per creare lavoro. Prepariamoci con un programma per l'Italia". Così su Twitter il segretario del Pd, Zingaretti.

Conte : "Andrò in Aula - sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

L’asse Salvini-Zingaretti porta l'Italia verso splendide elezioni : Per provare a dare un po’ di ordine alla giornata di ieri e capire quale potrà essere la traiettoria che verrà imboccata dalla XVIII legislatura vi è un disegno cruciale da considerare senza il quale non è possibile comprendere cosa separa Matteo Salvini dal traguardo delle elezioni. La giornata di