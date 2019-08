MURDER MYSTERY Lo spreco nel film estivo schiacciapensieri di Netflix

MURDER MYSTERY - record di visualizzazioni per Netflix! : Murder Mystery il nuovo film trasmesso su Netflix con protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler ha esordito qualche giorno fa sul servizio in streaming on demand, e durante il primo weekend di programmazione ha battuto ogni record di visualizzazione. Merito di un cast formato da attori famosi e star di Hollywood che include anche l’attore Luke ... Leggi tuttoMurder Mystery, record di visualizzazioni per Netflix!L'articolo Murder ...