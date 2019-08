Mountain bike | Coppa del Mondo Lenzerheide 2019 | Martina Berta trionfa tra le Under23!

Mountain bike - Coppa del Mondo Lenzerheide 2019 : Ferrand-Prevot e Van der Poel vincono la Short Track. Hannah e Hart i migliori nella qualificazioni del Downhill : Questa settimana la Coppa del Mondo di Mountain Bike fa tappa a Lenzerheide (Svizzera) e oggi è iniziato il lungo weekend che si concluderà solo domenica. Nel caldo pomeriggio si sono infatti completate le gare maschili e femminili di Short Track e le qualificazioni della prova di Downhill, anche in questo caso di entrambi i sessi. Andiamo a vedere cosa è successo. nella competizione maschile dello Short Track l’olandese Mathieu Van der ...

Ciclismo - Fabio Aru prepara la Vuelta : ritiro al Sestriere - scala il Fraiteve in Mountain-bike e sogna in grande : Fabio Aru si sta preparando duramente in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto, il Cavaliere dei Quattro Mori vuole essere assoluto protagonista in terra iberica e proprio per questo motivo sta intensificando i propri allenamenti in modo da poter essere competitivo come nei giorni migliori. Il sardo, reduce dal quattordicesimo posto in classifica generale al Tour de France, si trova in ritiro al Sestriere dove cerca le ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Lenzerheide 2019 : in Svizzera in scena sia cross-country che downhill : Tutto pronto per un’altra tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Mountain bike: ci si sposta verso la Svizzera, in quel di Lenzerheide. In scena sia il cross-country che il downhill: per la disciplina olimpica è il quinto appuntamento stagionale. C’è attesa per la grandissima sfida in terra elvetica tra il padrone di casa e campione del Mondo in carica Nino Schurter ed il nuovo fenomeno Mathieu van der Poel. Al momento ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Mathieu Van der Poel sempre più padrone. Pauline Ferrand Prevot vince - Jolanda Neff si prende la leadership : Oramai è andata in archivio anche la quinta prova di Coppa del Mondo di MTB, la tappa italiana che questo weekend ha illuminato la Val di Sole e in particolar modo lo spettacolare percorso di Commezzadura, in provincia di Trento. Dopo lo short track vissuto sotto la pioggia, finalmente il Sole ha reso ancor più viva questa prova intercontinentale conquistata dal fenomeno Mathieu Van der Poel e dalla rinata Pauline Ferrand Prevot. Oramai non ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : trionfo di Mathieu van der Poel - ottimo quinto posto per Luca Braidot : Altro show di Mathieu van der Poel, che trionfa nella gara di cross country della Coppa del Mondo di Mountain bike in Val di Sole. Il fuoriclasse olandese, dopo aver conquistato l’oro agli Europei, sale ora sul gradino più alto del podio anche a Commezzadura (Trento), centrando il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale. L’olandese vince in solitaria con 18” di vantaggio sullo svizzero Mathias Flückiger e 53” sul campione ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Pauline Ferrand-Prevot batte Jolanda Neff - decima Eva Lechner : Grandi emozioni nella gara femminile di cross country della Coppa del Mondo di Mountain bike in Val di Sole. Sul tracciato di Commezzadura (Trento) abbiamo vissuto una prova spettacolare e incerta fino all’ultimo metro. Torna al successo la francese Pauline Ferrand-Prevot, che batte in volata la svizzera Jolanda Neff. Sul terzo gradino del podio troviamo invece la svedese Jenny Rissveds, campionessa olimpica in carica, che chiude a 1’01” dalla ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : tra gli Under23 si impongono Vlad Dascalu e Ronja Eibl : L’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo di Mountain bike in Val di Sole si è aperta con le competizioni Under23 del cross country. Nella splendida location di Commezzadura (Trento) i giovani talenti del circuito internazionale si sono dati battagli e anche questa volta i favoriti hanno rispettato il pronostico. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati. Al maschile continua il dominio del romeno Vlad Dascalu, che vince il ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Mathieu Van der Poel e Jolanda Neff regalano spettacolo nello short track : Si è aperta ufficialmente la tappa italiana di Coppa del Mondo UCI MTB in Val di Sole. La rassegna intercontinentale trentina, in programma da oggi a domenica 4 agosto, è stata inaugurata, come di consueto, dalla doppia prova sia maschile che femminile del Cross-country short track che ha regalato la prima giornata di grande spettacolo nello scenario senza paragoni di Commezzadura sull’impegnativo percorso XC che ha messo alla prova i ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : tre giorni di grande spettacolo in Trentino : Tre giorni di adrenalina pura attendono Commezzadura e tutto il Trentino per la tappa di Coppa del Mondo UCI MTB in Val di Sole. Da domani venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto, i più grandi specialisti dello sterrato si sfideranno tra Cross Country e Downhill su un palcoscenico senza paragoni circondato da tutta la bellezza delle Alpi. Gli occhi degli spettatori italiani si concentreranno per lo più sulla specialità del Cross Country e ...

Mountain bike - Europei 2019 : l’Italia chiude con due podi e il terzo posto nel medagliere : Europei Mountain bike in chiaroscuro per l’Italia. Gli azzurri in generale sono stati protagonisti ma sono mancati gli acuti. Il bottino, infatti, è più esiguo rispetto all’edizione dello scorso anno a Glasgow dove i podi sono stati quattro. In testa al medagliere la Svizzera, seguita dalla Francia. Gaia Tormena nell’Eliminator ha conquistato un scintillante oro, mentre l’altra medaglia, un argento, è arrivata nel Team Relay. ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : I grandi fenomeni della Mountain bike internazionale sono pronti a sbarcare in Italia per dare spettacolo. Nel weekend, da venerdì a domenica, si correrà sui tracciati della Val di Sole che ormai sono una classicissima del calendario di Coppa del Mondo delle ruote grasse. Per l’occasione, alla disciplina olimpica del Cross-Country si aggiungerà anche l’adrenalina lasciata dalla gara di Downhill che vedrà sfrecciare tutti i migliori atleti del ...

Ciclismo – Europei Mountain bike - l’Italia chiude al terzo posto nel medagliere : Alle sue spalle lo svizzero Vogel e l’altro olandese Vader. Migliori degli azzurri Daniele (6°) e Luca Braidot (7°); Kerschbaumer è solo 16°. Bilancio finale della rassegna continentale per l’Italia un oro e un argento C’era curiosità sull’esito del duello tra Van der Poel e Kerschbaumer nella prova Elite, ultima gara del programma degli Europei MTB di Brno: da una parte il predestinato, dall’altra il vice campione del mondo in ...

Mountain bike - Europei 2019 : dominio di Mathieu Van der Poel nella prova Elite - Daniele e Luca Braidot nella top10 : Si concludono senza soddisfazioni per la spedizione italiana gli Europei di Mountain bike 2019 andati in scena questa settimana a Brno, in Repubblica Ceca. nella prova Elite maschile, ultimo appuntamento della rassegna continentale, il pubblico di casa ha assistito ad un vero e proprio assolo di Mathieu Van der Poel, principale favorito della vigilia e autentico dominatore della gara. Dopo il titolo mondiale conquistato nel ciclocross e la ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Daniele e Luca Braidot chiudono in sesta e settima posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con OA Sport! 16.33 Kerschbaumer 16° e Bertolini 18°, la punta di diamante della squadra azzurra ha rimontato nel finale anche se la prova resta decisamente deludente rispetto alle aspettative della vigilia. Da capire se il vicecampione iridato non sia stato rallentato da qualche problema ...