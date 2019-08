MotoGP | KTM resterà nella classe regina fino al 2026 ma si chiama fuori dalla Moto2

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) La KTM rimarrà inalmenoal, la scuderia austriaca si è impegnata per altre sette stagioni e rimarrànonostante i deludenti risultati di quest’anno. Ad annunciarlo sono stati Stefan Pierer (CEO di KTM) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) alla vigilia del GP d’Austria che si correrà oggi pomeriggio a Spielberg. Il marchio di Mattighofen, però, ha deciso dirsi: non produrrà più i propri telai per ladi mezzo ma manterrà un rapporto privilegiato con il team di Aki Ajo e dunque il brand sarà sempre ben visibile. La KTManche in Moto3 dove spicca il grande ritorno della Husqvarna per la stagione 2020. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

