MotoGp – Jorge Lorenzo ha deciso? Telefonata chiarificatrice | resta in Honda

Fonte : sportfair

(Di domenica 11 agosto 2019)si sarebbein: il pilota spagnolo avrebbe parlato con Alberto Puig rinnovando la sua volontà di non cambiare scuderia Nonostante sia fermo da diverse settimane, a causa di un infortunio a due vertebre rimediato ad Assen,è uno dei piloti più chiacchierati degli ultimi giorni. Il maiorchino è finito al centro di diversi rumor di mercato che lo davano ben lontano dallaa causa di scarsi risultati in pista e un rapporto mai sbocciato con Marquez. Secondo le ultime news del mercato piloti,sognava un ritorno in Ducati, subito in Pramac ai danni di Miller e poi nella scuderia principale a tempo debito. Nella giornata di ieri era venuta fuori anche l’ipotesi di un ritorno romantico in Yamaha. Rumor all’apparenza destinati, per ora, a rimanere tali. Secondo Motorsport.com infatti,avrebbe infatti ...

OA_Sport : MotoGP: Jorge Lorenzo rimarrà in Honda. Il maiorchino non tornerà in Ducati - filippo46c : MA BASTA CON LE VOSTRE CAZZATE SU JORGE! NE SIETE OSSESSIONATI! #SkyMotori #AustrianGP ???? #MotoGP - corsedimoto : MOTOGP - Jorge Lorenzo non approderà in Pramac nel 2020, Honda chiede il rispetto del contratto. E nel box Ducati m… -