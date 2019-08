MotoGP | GP Austria 2019 | Marc Marquez vuole la prima vittoria al Red Bull Ring | chi potrà

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019)è il grande, se non il grandissimo favorito del Gran Premio d’dellache si disputerà oggi dalle ore 14.00 sul tracciato del Red. E la notizia dov’è…? L’appunto che ci potreste fare, effettivamente, è calzante. Lo spagnolo non fa altro che cannibalizzare tutto e tutti e, ormai, anche il Mondiale della classe regina nel suo complesso. Non c’è storia, è inutile girarci attorno, e anche la quinta pole consecutiva in questa annata conferma come il Cabroncito sia ormai in una modalità “killer” nella quale non ha la minima intenzione di lasciare scampo a niente ed a nessuno. Dal ritorno dalle vacanze, per esempio, è andato a centrare il successo in uno dei feudi di Ducati e Yamaha come Brno, e lo ha fatto non dando il minimo spiraglio ai rivali. Come se non bastasse la sua infinita voglia di vincere e ...

SkySportMotoGP : ?? @marcmarquez93 in POLE a Spielberg ?? Sorpresa @PeccoBagnaia I risultati ? - SkyRacingTeam : ?? @Luca_Marini_97 compie gli anni in quel di Spielberg! ?? E i compagni del presente e del passato lo festeggiano c… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 commenta il 10° posto in griglia ? -