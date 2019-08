MotoGp – Concluso il warm up del Gp d’Austria | Morbidelli il più veloce sul bagnato | vola

Fonte : sportfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Francofa registrare il miglior tempo delup del Gp d’Austria: bene Valentino Rossi che chiude secondo davanti ad Abraham Si scende il in pista sulper l’ultima prova prima del Gp d’Austria. Il consuetoup della mattina che precede la gara ha ben poco di ‘’. Fa capolino la pioggia che bagna la pista e regala dati interessanti. Sulè Francoa far registrare il miglior tempo in 1:28.803. Il pilota italiano si piazza davanti ad un buon Valentino Rossi (2°) e a Karel Abraham terzo. Più staccati gli altri big: Quartararo 5°, Marquez 7°, Rins 9°, Vinales 11° mentre le due Ducati, favorite della vigilia su una pista molto adatta alle loro caratteristiche, chiudono 12° Dovizioso e 13° Petrucci. L'articoloilup del Gp d’Austria:il piùsul ...