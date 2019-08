Moto 3 – Fenati ritrova la vittoria in Austria | doppietta italiana al Red Bull Ring

Moto3 - GP Austria 2019 : griglia rivoluzionata e penalità a pioggia dopo le qualifiche. Fenati 2° - Dalla Porta 8° e Canet 13° : Una pioggia di penalizzazioni è quella che si è abbattuta sulle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Spielberg, infatti, tantissimi piloti sono stati puniti Dalla Race Direction, ritenuti colpevoli di essere andati a velocità troppo bassa nel tentativo di sfruttare la scia nel time-attack. Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Tony Arbolino (VNE Snipers), Aron Canet (Sterilgarda Max ...

Moto3 - GP Austria 2019 : 16 piloti penalizzati e griglia rivoluzionata. Fenati 2° - Dalla Porta 8° e Canet 13° : Una pioggia di penalizzazioni è quella che si è abbattuta sulle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Spielberg, infatti, tantissimi piloti sono stati puniti Dalla Race Direction, ritenuti colpevoli di essere andati a velocità troppo bassa nel tentativo di sfruttare la scia nel time-attack. Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Tony Arbolino (VNE Snipers), Aron Canet (Sterilgarda Max ...

Moto3 - GP Austria 2019 : penalizzati 16 piloti - Fenati non sarà in pole position a Spielberg : Una vera e propria pioggia di penalizzazioni è quella che si è abbattuta sulle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Spielberg, infatti ben 16 piloti sono stati puniti dalla Race Direction, ritenuti colpevoli di essere andati a velocità troppo bassa nel tentativo di sfruttare la scia nel time-attack. La cosa sicura è che Romano Fenati non sarà in pole. John Mchpee (Petronas) dovrebbe ...

Moto3 - GP Austria 2019 : penalizzati 16 piloti - Fenati non sarà in pole position a Spielberg : Una vera e propria pioggia di penalizzazioni è quella che si è abbattuta sulle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Spielberg, infatti ben 16 piloti sono stati puniti dalla Race Direction, ritenuti colpevoli di essere andati a velocità troppo bassa nel tentativo di sfruttare la scia nel time-attack. La cosa sicura è che Romano Fenati non sarà in pole. John Mchpee (Petronas) dovrebbe ...

VIDEO Romano Fenati conquista la pole position del GP d’Austria : highlights e sintesi qualifiche Moto3 : Romano Fenati è tornato a ruggire e ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 nella Moto3, l’ascolano si è davvero superato sul circuito di Spielberg e ha guadagnato la partenza al palo per la gara di domani con il concreto obiettivo di vincere la gara. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights qualifiche GP AUSTRIA ...

Moto3 – Gp Austria : Romano Fenati torna in pole position dopo due anni - beffato Sasaki per 51 millesimi : Il pilota ascolano partirà davanti a tutti domani a Spielber, grazie alla splendida prestazione fornita oggi in qualifica. Ottavo Arbolino, nono Dalla Porta dopo due anni di digiuno, Romano Fenati torna finalmente in pole position, staccando il miglior tempo nelle qualifiche di Moto3 del Gp d’Austria. Il pilota ascolano ferma il crono sull’1:36.460, beffando per soli 51 millesimi il giapponese Sasaki. Sesta pole in carriera per ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Romano Fenati torna a ruggire - pole position davanti a Sasaki e Masià : Le Qualifiche del GP d’Austria 2019 della Moto3 si sono chiuse con la prima pole position degli ultimi due anni di Romano Fenati, abile a trovare il varco giusto nel gruppone compatto che si è creato negli ultimi minuti di sessione. L’ascolano ha fermato il tempo in 1:36.460, 51 millesimi davanti al giapponese della Petronas Ayumu Sasaki che però dovrà scontare una penalità di dodici posizioni sulla griglia di domani; secondo ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Masià leader sul bagnato - ottimi Arbolino e Fenati. Problemi per Dalla Porta : Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Masià leader sul bagnato - ottimi Arbolino e Fenati. Problemi per Dalla Porta : Il sabato del GP della Repubblica Ceca 2019 si è aperto come da previsione con una forte pioggia che ha colpito il circuito di Brno, rendendo di fatto impossibile migliorare i tempi ottenuti ieri e congelando la classifica per i qualificati al Q2. Il colpo di scena principale di questa sessione è stata la notizia che il leader delle FP2, l’argentino Gabriel Rodrigo, non sarà parte del weekend per via di una doppia frattura alla clavicola ...

Moto3 - risultato FP1 GP Olanda 2019 : Ogura davanti a tutti - Fenati batte un colpo ed è 4° : Si è appena concluso il primo atto ufficiale del weekend del Gran Premio d’Olanda 2019, con Ai Ogura che si è aggiudicato a sorpresa le prove libere 1 della Moto3 nell’ottavo round della stagione. Il nipponico del Team Honda Asia ha firmato un notevole 1’42″738 nell’ultimo run ed ha beffato di appena 60 millesimi lo spagnolo Marcos Ramirez (Team Leopard), vincitore dell’ultima gara a Barcellona, e di 0.080 il ...