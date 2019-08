Milano | vendita all’asta di appartamenti demaniali Offerte entro il 15 ottobre

Milano - in vendita all’asta tre appartamenti del Demanio. Offerte entro il 15 ottobre : In tutta Italia sono state organizzate procedure per 93 dei 420 immobili in vendita anche commerciali o terreni

Biglietti in prevendita per Jovanotti a Linate - da mezzogiorno a mezzanotte a Milano l’ultimo Jova Beach Party : Jovanotti a Linate per un ultimo concerto del suo tour estivo. La data è quella del 21 settembre, ultimo giorno d'estate, occasione ideale per chiudere la tranche di eventi speciali che lo vedono ancora protagonista sulle spiagge italiane per tutto il mese di agosto. L'ultimo Party di Jovanotti non sarà in spiaggia. Forse le difficoltà riscontrate nel corso dell'organizzazione di alcuni degli eventi o magari la volontà di inserire un ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo ...

Concerti dei Darkness in Italia nel 2020 - info e biglietti in prevendita tra Milano e Nonantola : Sono in prevendita i biglietti per i Concerti dei Darkness in Italia, quelli legati al supporto del nuovo album che arriva sul mercato a cominciare dal 4 ottobre. Le date sono fissate per le location dell'Alcatraz di Milano e per il VOX Club di Nonantola, rispettivamente per il 6 e 7 febbraio 2020. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 30 luglio, con modalità di consegna abituali. ...

Milano - Torre Velasca in vendita : ? il gruppo Usa Hines in pole position : La storica Torre Velasca di Milano sta per essere ceduta. Unipol sarebbe alla fase finale della vendita e in corsa ci sarebbero 4-5 grandi investitori.Secondo quanto risulta al Sole...

Tiziano Ferro raddoppia a San Siro - biglietti in prevendita per il 2° concerto a Milano nel 2020 : Tiziano Ferro raddoppia a San Siro, sono due i concerti in programma allo Stadio Meazza di Milano per il 2020. La notizia è giunta oggi, quando al sold out del primo evento manca ormai solo una manciata di biglietti. Tiziano Ferro aggiunge una nuova data allo Stadio San Siro di Milano per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. A TZN2020, il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, si aggiunge un concerto. L'artista di Latina si ...

Biglietti in prevendita per il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020 : Il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020 è diventato ufficiale. La città italiana compare nella lista di location che il gruppo raggiungerà nella prossima annata, quella nella quale supporteranno il nuovo album di inediti WE ARE NOT YOUR KIND. Ancora da decidere la data del concerto, ma coloro che vorranno acquistare i Biglietti in prevendita esclusiva dovranno pre-ordinare il nuovo album entro le 12,30 dell'8 agosto su Roadrunner ...

Coez raddoppia a Milano - biglietti in prevendita per il 2° concerto al Mediolanum Forum di Assago : Coez raddoppia a Milano. Quando al primo concerto annunciato al Mediolanum Forum di Assago mancano ancora diversi mesi, Coez annuncia il sold out della prima tappa e il raddoppio dell'evento. L'artista si esibirà al Forum di Assago (Milano) non sono il 27 ottobre (tutto esaurito) ma anche il 26 novembre. Il sold out della tappa milanese segue le tre anteprime di E’ sempre bello in tour che si sono tenute lo scorso maggio al Palazzo dello ...

Concerti di James Morrison in Italia - nuova data a Milano : biglietti in prevendita : Sono in prevendita i biglietti per i Concerti di James Morrison in Italia. Dopo la data di Gardone Riviera in occasione del Festival Tener-A-Mente, si aggiunge infatti una nuova data con la quale l'artista raggiungerà l'Alcatraz di Milano nella serata del 17 ottobre. I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, quindi con ritiro sul luogo dell'evento e con corriere espresso. Nel caso in cui si scelga di ritirare il ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Marco Mengoni - nuove date da Milano ad Acireale : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Marco Mengoni. Atlantico Tour si aggiorna con nuove date, con un triplo live a Milano che andrà ad aggiungersi ai due già annunciati per i quali presto termineranno tutti i Biglietti. Le prevendite dei Biglietti saranno attive dalle 16 del 12 luglio, con le consegne garantite secondo le modalità abituali. Prevista quindi quella con corriere espresso ma anche quella con ritiro sul luogo ...

Nuova data di Sting a Milano a ottobre 2019 col tour My Songs : biglietti in prevendita da luglio : Nuova data di Sting a Milano il prossimo autunno: il cantautore inglese sarà in concerto al Mediolanum Forum il 29 ottobre 2019 per un ulteriore appuntamento del suo tour dal titolo Sting: My Songs. Sting è molto legato al Paese in cui trascorre le sue vacanze: la sua casa in Toscana e la sua permanenza in Italia per periodi anche prolungati gli ha fatto conoscere ed apprezzare le nostre terre, oltre ad aver regalato anche deliziose ...

Liam Gallagher in Italia nel 2020 - biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Liam Gallagher in Italia nel 2020, a febbraio, per due concerti a Roma e Milano. L'artista sarà sabato 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per due show della tournée a supporto del nuovo disco di inediti. Il nuovo album di Liam Gallagher verrà rilasciato il 20 settembre con il titolo Why Me? Why Not, su etichetta Warner Records, anticipato dal singolo Shockwave. Il brano ha ...

Alberto Urso in tour - biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Alberto Urso in tour nel 2019: sono due al momento i concerti della tournée annunciati oggi ed in programma per il periodo autunnale. Il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Le date sono quelle del 29 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica e del 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ad accompagnare ...

Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano per THE S.L.P. - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano il 12 settembre per un unico concerto al Circolo Magnolia. I biglietti sono disponibili in prevendita la prezzo di 18,00 € + diritti di prevendita per posto unico non numerato, anche in cassa la sera del concerto ma al prezzo di 22,00 €. La prevendita è già attiva attraverso il circuito TicketOne ed il circuito TicketMaster. Il chitarrista e la mente dei Kasabian si appresta a tornare in Italia da solista ...