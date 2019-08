Milan | Giampaolo | “Spunti per riflettere e migliorarci Paquetà è una mezzala”

Milan : Suso sarebbe cedibile nonostante la stima di Giampaolo - Correa vuole i rossoneri : L'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha recentemente definito Suso come un "giocatore di classe mondiale" dopo la sconfitta della sua squadra contro il Manchester United nell'amichevole pre-stagione. nonostante queste parole, secondo Tuttosport, i rossoneri sarebbero ancora aperti a vendere il 25enne nella finestra di mercato tuttora in corso. Tuttavia, si ritiene che il club rossonero non sia disposto a lasciare andare il nazionale spagnolo ...

Milan - Giampaolo blinda Suso e Biglia al prezzo di una dolorosa cessione : sorpresa - chi sta per andarsene : La rosa del Milan, nonostante i molti acquisti, deve ancora essere puntellata. Servono soldi in cassa, però. E stando alle ultime indiscrezioni, due nomi che venivano dati in uscita sarebbero stati blindati da mister Marco Giampaolo: Suso e Lucas Biglia, infatti, non si toccano. Restano, li vuole l'

Milan-Bennacer - è ufficiale : un contratto di cinque anni - ecco il regista di Giampaolo : Ora è ufficiale: Ismael Bennacer è un giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto del 21enne algerino dall'Empoli: per lui contratto di 5 anni (le indiscrezioni riferiscono di un ingaggio 1,5 milioni a stagione). Il Milan per il centrocampista ha sborsato complessivamente 16 mili

Calciomercato Milan news/ Giampaolo blinda Suso - via Conti! - Ultime notizie - : Calciomercato Milan news: Giampaolo mette a tacere i rumors sulla possibile cessione di Suso, Conti verso il Parma, Ultime notizie,.

Milan-Manchester United - Giampaolo blinda Suso : “sono innamorato di lui - mi fa impazzire e non voglio che vada via” : L’allenatore del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nel match con il Manchester United, soffermandosi su Suso Una buona prestazione, che sfortunatamente non basta al Milan per evitare la sconfitta ai rigori contro il Manchester United. Nonostante il ko però, Marco Giampaolo si gode la crescita della sua squadra, trascinata da un Suso in giornata di grazie. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, ...

Milan - Giampaolo blinda Suso : “è un fuoriclasse” : Sconfitta per il Milan contro lo United ma buone indicazioni per Giampaolo soprattutto da Suso. ”E’ un fuoriclasse – rimarca l’allenatore del Milan in conferenza dopo la sconfitta ai rigori contro il Manchester United -, e’ un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto anche alla societa’ e a lui. Non e’ un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire ed e’ uno ...

ICC 2019 – Daniel Maldini tradisce il Milan ai rigori - esulta lo United : ma che belli i rossoneri di Giampaolo : La formazione di Giampaolo pareggia 2-2 a Cardiff contro il Manchester United, fornendo una prestazione davvero convincente Non arriva la vittoria, ma il Milan esce comunque a testa alta dal Principality Stadium di Cardiff, teatro del match di International Champions Cup contro il Manchester United. AFP/LaPresse Gara scoppiettante, terminata con il risultato di 2-2 prima dell’epilogo dei calci di rigore favorevole agli inglesi. ...

Milan - Dida presenta Duarte e manda un consiglio a Giampaolo su Paquetà : Il Milan si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, il club punta ancora una volta sui brasiliani e chi meglio di Dida, ex portiere rossonero può spiegare la situazione in casa rossonera. Ecco l’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “È bello vedere il Milan che dà vita a un nuovo progetto con giocatori brasiliani. Spero diano ...

L’uomo del giorno – Marco Giampaolo - il Milan nella sua strada : è l’occasione della vita : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata all’attuale allenatore del Milan Marco Giampaolo, che compie 52 anni. Prima occasione della carriera in panchina, per lui, in una ‘big’, dopo i begli anni alla Sampdoria. Ma la storia di Giampaolo parte molto dietro. Da calciatore non arriva mai in Serie A, anzi tocca con mano la cadetteria ma solo per poco, con la maglia della Fidelis Andria. ...

Formazione tipo Milan 19-20 : Romagnoli intoccabile nel 4-3-1-2 di Giampaolo : Rafael Leao e Duarte dovrebbero essere i due nuovi acquisti del Milan. La trattativa con i due giocatori dovrebbe essere in dirittura d'arrivo (si attende l'ufficialità del loro ingaggio) e sia l'attaccante che il difensore potrebbero ridisegnare la possibile Formazione tipo del Milan 2019-20, quest'anno affidato alle cure di Giampaolo. Rafael Leao è un attaccante che il Milan sta per ingaggiare dal Lilla a fronte di una spesa di circa 30 ...

Milan - il retroscena firmato Galliani : da Giampaolo a Conte - quanti allenatori ‘corteggiati’! E se Icardi… : Adriano Galliani rivela importanti retroscena sulla panchina del Milan: Giampaolo già contattato ai tempi di Berlusconi, insieme a Conte e Sarri. Per Icardi ci sarebbe la pista… Monza! Intervistato da SportMediaset per i suoi 75 anni, Adriano Galliani è tornato a parlare del suo grande amore calcistico, il Milan. L’ex dirigente rossonero ha commentato l’arrivo di Giampaolo, spiegando che l’allenatore di Bellinzona ...

Milan - Galliani svela un retroscena su Giampaolo : “Giampaolo alche perche’ con lui abbiamo vinto l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi. Quindi benissimo cosi'”. Sono le dichiarazioni Adriano Galliani, nel giorno del suo compleanno. “Conte e Sarri in passato vicini al Milan? Conte l’ho corteggiato molto ma non sono mai riuscito ad andare in la’ col corteggiamento – in un’intervista a SportMediaset – Anche Sarri e’ stato ...

Gazzetta dello Sport : “Il nuovo Milan di Giampaolo con Duarte e Leao” : Arrivo a Milano, visite e firma: questa, in sintesi, dovrebbe essere la giornata di Leo Duarte e Rafael Leao, i due nuovi acquisti del Milan. Un difensore ed un attaccante, papabili titolari nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. Proprio in quest’ottica, la Gazzetta dello Sport odierna ha inserito i due calciatori nella formazione del neo tecnico rossonero all’interno del suo consueto 4-3-1-2: Donnarumma; Calabria, ...

VIDEO/ Milan Benfica - 0-1 - : highlights e gol - Giampaolo soddisfatto nonostante il ko : VIDEO Milan Benfica, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita di International Champions Cup 2019. Decide l'autorete di Lucas Biglia.