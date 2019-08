**Migranti : Salvini - ‘Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi’** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell’agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest’anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un weekend…”. Così il ministro Matteo Salvini a Catania replicando ai cronisti che gli chiedono un commento ...

**Migranti : Salvini - ‘Parigi premia Rackete? Non ha di meglio da fare’** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l’onoreficienza assegnata a Carola Rackete.“Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl’ultima diretta -afferma il vicepremier – in fin da conti le vogliamo tanto ...

**Migranti : Salvini - ‘Parigi premia Rackete? Non ha di meglio da fare’** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l’onoreficienza assegnata a Carola Rackete.“Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl’ultima diretta -afferma il vicepremier – in fin da conti le vogliamo tanto ...

**Migranti : Salvini - ‘navi militari o difendono confini o scortano fuorilegge’** : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La mia competenza non è in mare, posso indicare un porto sicuro e bloccare uno sbarco non autorizzato, però non dipendono da me le Forze Armate in mare. Però chiederò ai vertici delle Forze Armate: o le navi militari italiane servono in mare a far rispettare le leggi e i confini o se servono da scorta per la navi fuorilegge, domandiamoci sull’utilità e sull’utilizzo di questo navi. Lo dico con ...

**Migranti : Salvini - ‘navi militari o difendono confini o scortano fuorilegge’** : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La mia competenza non è in mare, posso indicare un porto sicuro e bloccare uno sbarco non autorizzato, però non dipendono da me le Forze Armate in mare. Però chiederò ai vertici delle Forze Armate: o le navi militari italiane servono in mare a far rispettare le leggi e i confini o se servono da scorta per la navi fuorilegge, domandiamoci sull’utilità e sull’utilizzo di questo navi. Lo ...