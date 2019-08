Migranti | Salvini | ‘Gere mettesse a disposizione sue ville per siciliani | imbarazzante’

Migranti : Salvini - 'Navi ong non verranno in Italia' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo "non attraccheranno in Italia". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). "C'è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e S

Migranti : Salvini - 'murale Carola? I muri non si imbrattano - punto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "I muri non si imbrattano. Punto. Né pro né contro". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'iniziativa del leghista di Taormina che nei giorni scorsi ha imbrattato il murales in cui la capitana della Sea Watch 3 appare in veste di "Madonna" con un bambino

Migranti : Salvini - ‘Navi ong non verranno in Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo “non attraccheranno in Italia”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). “C’è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c’è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia”, dice. L'articolo Migranti: ...

Migranti - l’appello di Richard Gere : “Aiutate Open Arms”. Salvini : “Li porti nelle sue ville a Hollywood” : La nave della Ong spagnola Open Arms e' in attesa da 9 giorni di un porto sicuro per i 121 Migranti a bordo, che da questa mattina sono diventati 160. Nella notte infatti l'imbarcazione ha effettuato un'altra operazione di salvataggio in acque internazionali e soccorso 39 persone. La tensione a bordo della nave e' salita questa mattina quando e' giunta la notizia che Malta era disposta ad accogliere solo gli ultimi 39 Migranti salvati, ...

Richard Gere sulla Open Arms : "I Migranti vengono dall'inferno". Salvini : "Portali a Hollywood" : L'attore ha raccontato in una conferenza stampa gli incontri con le persone a bordo della nave spagnola: "Tutte le donne...

Migranti - Richard Gere fa la morale all'Italia. E Salvini : "Portali nelle tue ville" : Francesca Bernasconi L'attore parla alla conferenza di Open Arms organizzata a Lampedusa: "La politica tenta di demonizzare i rifugiati" "Non sono italiano, ma vengo dagli Usa dove c'è una situazione simile con i rifugiati". Secondo Richard Gere, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa organizzata all'aeroporto di Lampedusa da Open Arms, per discutere sul problema dei Migranti, in mare da nove giorni, la situazione italiana ...

Migranti - tribunale di Bologna dà torto a Salvini : “Richiedente asilo può iscriversi all’anagrafe” : tribunale di Bologna dà torto a Matteo Salvini e dichiara inammissibile il ricorso del Viminale. Il ministro infuriato con i giudici: "Sentenza a favore degli immigrati, nonostante il ricorso del mio ministero: il prossimo governo dovrà fare una vera Riforma della Giustizia, non viviamo in una 'repubblica giudiziaria'.Continua a leggere

Bologna - sentenza pro Migranti. Salvini : "Serve riforma giustizia" : Pina Francone Il Tribunale di Bologna respinge il reclamo del ministero dell'Interno contro la decisione del sindaco Merola di iscrivere all'anagrafe una richiedente asilo armena I giudici di Bologna contro il ministero dell'Interno. Il Tribunale del capoluogo dell'Emilia Romagna ha infatti rigettato, ritenendolo inammissibile, il reclamo del Viminale che si opponeva all’ordinanza del sindaco Virginio Merola, che aveva imposto al ...

Migranti - Ocean Viking soccorre 80 persone in Libia. Salvini : “Firmo il divieto d’ingresso”. E Open Arms incassa il sostegno di Richard Gere : Ottanta Migranti sono stati soccorsi dalla Ocean Viking e il Viminale ha fatto sapere di essere pronto a vietare l’ingresso in acque italiane. La nave della ong francese, battente bandiera norvegese, era salpata da Marsiglia negli scorsi giorni e giovedì ha risposto all’allarme lanciato da Alarm Phone. Nel frattempo, resta in stallo la situazione della Open Arms, al largo con 120 persone. Per sostenere la ong spagnola è giunto a ...

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a Migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere

Roberto Saviano dà la mano ai Migranti - Matteo Salvini azzanna : "Ancora parla? Prima gli italiani" : "Ma ancora parla??? Porti chiusi e Prima GLI ITALIANI. Punto". Poche parole, ma durissime. Lo scrive Matteo Salvini dopo aver letto l'ultima iniziativa social di Roberto Saviano, tendere la mano a un migrante e farsi un selfie. Roberto Saviano commentando la vicenda Open Arms, ha infatti lanciato la