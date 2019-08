Migranti | decimo giorno a bordo della Open Arms | situazione medica critica E intanto la

Migranti - decimo giorno sulla Open Arms : “Resistiamo in questa caldissima domenica. 160 persone hanno diritto di sbarcare - vergogna” : “decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#megliomultatichecomplici”. Lo scrive in un tweet Open Arms, la nave che dieci giorni fa ha soccorso prima 121 Migranti e ieri altri 39. Due giorni fa sulla nave della ong è salito anche l’attore di Hollywood Richard Gere per portare acqua e ...