Michelle Hunziker | tutta famiglia e vacanze | la montagna | scuola di vita

Gaia Trussardi e Adriano Giannini sposi in segreto - assenti Tomaso e Michelle Hunziker : Matrimonio in gran segreto per Adriano Giannini (48 anni) e Gaia Trussardi (39). È il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 7 agosto a svelare la bella notizia, dopo che la stessa rivista a giugno aveva già scoperto le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Milano, città dove la coppia abita. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker grandi assenti L’amore tra l’attore e la stilista è nato a fine 2017, periodo a cui risalgono ...

Michelle Hunziker con Fiorello : "Qualcosa bolle in pentola" - il sospetto che manda in estasi i fan : Michelle Hunziker e Fiorello sono apparsi insieme in un divertente video, condiviso sui rispettivi social nella serata di lunedì 29 luglio, nel quale hanno alluso ad una loro fantomatica collaborazione. I due fuoriclasse della televisione italiana hanno così incuriosito i loro numerosissimi fan, e n

Fiorello e Michelle Hunziker - nuovo show insieme? “Qualcosa bolle in pentola” : Fiorello e la misteriosa collaborazione con Michelle Hunziker: in arrivo un programma insieme? Michelle Hunziker e Fiorello hanno pubblicato sui rispettivi profili social un video in cui appaiono insieme e in cui annunciano una misteriosa collaborazione. Nella clip condivisa nella notte di ieri (lunedì 29 luglio), i due amatissimi personaggi della tv nostrana annunciano infatti […] L'articolo Fiorello e Michelle Hunziker, nuovo show ...

Michelle Hunziker costretta a cambiare il numero di telefono : “Sono finita nei gruppi Whatsapp di grigliate e allenamenti” : “Immaginate di svegliarvi una mattina e di far colazione. Un’ordinaria mattinata d’estate. Mentre state per andare al mare, ad un certo punto parte una videochiamata di un numero che non conoscete. Due ragazze mi dicono: ‘Michelle devi fare qualcosa tua figlia ha pubblicato il tuo numero su Instagram. Noi l’abbiamo visto e ti abbiamo chiamato. Secondo noi adesso ce l’ha tutta Italia’”. È iniziata così la disavventura di Michelle ...

Marica Pellegrinelli – Segnale forte da parte di Michelle Hunziker : Il portale “Di lei” ha pubblicato in merito al rapporto tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. La showgirl, con un gesto plateale, si schiera dalla parte dell’ex marito Eros Ramazzotti. Marica Pellegrinelli – Strappo con Michelle Hunziker. “Michelle Hunziker ha definitivamente smesso di seguire Marica Pellegrinelli su Instagram, lasciando così intendere di essere schierata a difesa dell’ex marito. La ...

