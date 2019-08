Meteo Protezione Civile | allerta per Lunedi' 12 Agosto | Italia divisa fra caldo molto

Maltempo in arrivo : intensi temporali al nord - la Protezione Civile ha emanato l’allerta Meteo per diverse regioni : Un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del veneto, con possibile interessamento anche delle ...

Meteo Protezione Civile domani : temperature in aumento e caldo molto intenso : Nella giornata di domani le condizioni Meteo saranno stabili su tutta la penisola grazie all'alta pressione africana, che seguiterà a portare caldo intenso. Ecco il bollettino Meteo della...

Meteo Protezione Civile domani 9 Agosto : stabilita' e caldo intenso : Nella giornata di domani il tempo sarà in ulteriormente miglioramento. L'alta pressione garantirà infatti condizioni di generale stabilità ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. caldo sempre...

Meteo Protezione Civile domani 8 Agosto : temporali sparsi al nord e al centro : Nella giornata di domani aria leggermente più fresca in quota di origine atlantica darà vita ancora a della locale instabilità: rovesci e temporali interesseranno in particolar modo il nord-Est e...

Meteo Protezione Civile domani 7 Agosto : temporali sparsi al Nord - specie sui rilievi : Nella giornata di domani avremo una intensificazione del flusso occidentale in quota (più "fresco") sulle regioni settentrionali con un aumento dell'instabilità atmosferica. I fenomeni...

Meteo Protezione Civile domani 6 Agosto : tornano i temporali su parte del Nord : Nella giornata di domani tenderà ad aumentare l'instabilità sul Nord Italia, con rovesci e temporali che interesseranno principalmente le zone montuose e pedemontane, con locali sconfinamenti però...

Allerta Meteo della Protezione Civile per mercoledì 7 agosto - ancora maltempo al Nord Italia con forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo Protezione Civile domani 5 Agosto : stabile e soleggiato su tutta Italia : Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità e ampio soleggiamento sulla penisola. Solo qualche locale disturbo atteso sulle Alpi e su alcune zone...

Meteo Protezione Civile per Sabato 3 Agosto : tempo piu' stabile e temperature in calo : Nella giornata di domani assisteremo a condizioni Meteo nuovamente più stabili dopo il transito della perturbazione di queste ore al Centro-Nord. Le temperature saranno in calo anche sulle regioni...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : temporali al Nord - grande caldo al centro-sud : Un abbassamento del flusso instabile atlantico sulle regioni settentrionali determinerà piogge e temporali nella giornata di domani al Nord. Proseguirà ancora la fase stabile invece al centro-sud,...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti al centro/sud - criticità gialla in 5 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, continua a generare condizioni di maltempo, con precipitazioni, anche temporalesche, al centro–nord, in graduale attenuazione, e l’innesco di una forte ventilazione occidentale sulle regioni centro–meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...