Meteo | è la domenica più calda dell’anno | 8 le città da bollino rosso Coldiretti | “La

Meteo - ecco l'anticiclone africano : è la domenica più calda dell'anno PREVISIONI : Quella dell'11 agosto sarà una domenica di Meteo contrassegnato da temperature in forte aumento e già prossime ai 40°C. Il possente anticiclone di matrice...

Domenica rovente a 40 gradi. Ma da Ferragosto arriva la pioggia Meteo : L’anticiclone africano scalda ancora la Penisola, con picchi al Centro-Sud. La morsa dell’afa finirà già in settimana al Nord e poi nel resto d’Italia per il 15 agosto

Previsioni Meteo domenica 11 agosto - caldo torrido e temperature in aumento fino ai 40 gradi : caldo torrido e temperature altissime, che raggiungeranno anche i 40 gradi: le Previsioni meteo per domenica 11 agosto evidenziano una giornata in cui sarà ancora il caldo a farla da padrone. Poche le piogge previste in tutta Italia, con bel tempo su quasi tutta la Penisola. Continuano ad aumentare, in alcune zone, le temperature minime e massime.Continua a leggere

Meteo - arriva l'anticiclone africano : è la domenica più calda dell'anno : Attese punte prossime ai 40°C nelle zone interne della Sardegna, sulla Puglia specie nelle zone del foggiano. Ma a Ferragosto, soprattutto al Nord, sarà pioggia e grandine

Meteo - le previsioni di domenica 11 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 11 agosto La giornata completerà un weekend di caldo e afa su tutte le coste, ci sarà qualche temporale solo sull'area alpina di Piemonte e Lombardia. Temperature ovunque in aumento fino a 40 gradi. Sono previsti venti deboli e mari generalmente poco mossi. LE previsioni Parole ...

Previsioni Meteo per il weekend : locali temporali su Alpi - forti domenica pomeriggio. Tanto sole e caldo altrove - fino a +40°C [MAPPE] : Con oggi ha inizio la fase più rovente di quest’estate 2019. Il promontorio anticiclonico nordafricano, già presente da giorni su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia, inizia a spingere con veemenza, portando il valore geo-potenziale di 588 dam alla quota convenzionale di 5000 m, fin verso la Sardegna, il Tirreno centrale e anche la Campania. Il radiosondaggio di Pratica di Mare, vicino Roma, traccia uno zero termico ...

Previsioni Meteo : domenica di sole prevalente - caldo nella norma - ma anche qualche temporale pomeridiano : Prima domenica di agosto con tanto sole su tutto il Paese. Mattinata con cieli sereni quasi ovunque, fa eccezione un po’ la Calabria, dove correnti portanti nord-occidentali o comunque settentrionali stanno dando luogo a una nuvolosità irregolare localmente più presente, tuttavia non significativa. Locale parziale nuvolosità anche su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. qualche movimento atmosferico in più è atteso nelle ore ...

Meteo : domenica dominata dal Sole - gran caldo sulle isole maggiori : L'alta pressione si sta nuovamente riappropriando dell'Italia dopo il rapido passaggio instabile occorso nelle scorse 48 ore, in particolar modo al nord dove per l'ennesima volta abbiamo dovuto...

Meteo - le previsioni di domenica 4 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 4 agosto Ancora bel tempo su tutta la penisola con temperature in rialzo al Nord e stabili al Centrosud, tranne in Sardegna e in Sicilia dove il termometro dovrebbe abbassarsi di qualche grado. LE previsioni Parole chiave: ...

PREVISIONI Meteo WEEKEND/ Sabato e domenica 3-4 agosto : sole quasi ovunque... : PREVISIONI METEO WEEKEND, Sabato e domenica 3-4 agosto: sole e cielo sereno praticamente ovunque ma non mancheranno temporali e rovesci isolati. Ecco dove..

Allerta Meteo - il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Previsioni Meteo domenica 28 luglio : stop al gran caldo - temporali e grandinate sull’Italia : Le Previsioni meteo di oggi domenica 28 luglio indicano una ondata di temporali, nubifragi e grandinate su molte zone del Paese. Ad essere colpito sarà soprattutto il centro nord dove come congruenza avremo temperature in forte calo. Ancora sole in gran parte del su ma temperature in attenuazione.

Previsioni Meteo - ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Meteo : anticiclone sub-tropicale disteso sull'Italia - domenica col gran caldo : L'alta pressione sub-tropicale si sta ergendo in questi minuti sin verso il cuore dell'Europa, tanto da lambire gran Bretagna, Germania e Danimarca dove sta portando anche un sensibile aumento delle...