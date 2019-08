Matteo Viviani | bufera per foto stella marina Video | Se l' ho uccisa? Che

Ludmilla Radchenko - dedica al marito Matteo Viviani/ Foto : 'Sei un grande esempio' : Ludmilla Radchenko, dedica al marito Matteo Viviani dopo il suo ritorno dalla missione in Islanda. 'Ero preoccupata. Sei un grande esempio'

Ludmilla Radchenko al marito Matteo Viviani : Ero preoccupata - sei un esempio per i nostri figli : Rientrato dal suo viaggio in Islanda, la Iena Matteo Viviani ha riabbracciato la sua famiglia e la moglie, l'ex letterina di "Passaparola", ha avuto parole di stima e affetto per il suo impegno benefico che lo ha portato anche ad aver un incidente. L’ex letterina di "Passaparola" Ludmilla Radchenko ha potuto finalmente riabbracciare il marito, la Iena Matteo Viviani, rientrato dal viaggio in Islanda dopo il brutto incidente che lo ha visto ...

Matteo Viviani ha un incidente in moto - cade nel fiume viene soccorso - : Francesca Galici Disavventura a lieto fine per Matteo Viviani, che durante la vacanza on the road in Islanda ha perso il controllo della sua moto durante un guado ed è scivolato in acqua. Nessun danno per lui anche grazie all'intervento di due turisti, che l'hanno aiutato Matteo Viviani è una delle iene più amate dal pubblico televisivo del programma di Italia1. Dopo la paura per la febbre alta che l'ha costretto al ricovero nelle ...

Vi racconto cosa è successo! Matteo Viviani - la foto della Iena dall’ospedale preoccupa i fan : Avrebbe potuto non scrivere nulla, non condividere la foto e invece ha deciso di farlo sapere a tutti: Matteo Viviani ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritraeva in ospedale. L’immagine era accompagnata da una breve didascalia che recitava: “Piccolo pit stop tecnico ragazzi…non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego, giuro!”. Inutile dire che nonostante le rassicurazioni, i tantissimi fan dell’inviato e conduttore de ‘Le Iene’ si sono ...