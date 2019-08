Matrimonio singolare | gli sposi alla loro festa non invitano nè amici né parenti ma solo

Fonte : baritalianews

(Di domenica 11 agosto 2019) Uninsolito quello tra Dominic Husson e Louise Veronneaau. I dueoriginari del Canada hanno deciso che alci dovevano essere degli invitati speciali. Stilare la lista dei nominativi degli invitati è uno dei compiti più onerosi dei futuri. La coppia canadese ha preferito non invitarenénéma un numero impressionante di gatti, 1.100. I due si erano conosciuti tre anni prima delladata didurante un viaggio organizzato. I due proprio in quel viaggio rimasero molto colpiti dal Santuario del gatto che si trova negli Stati Uniti d’America più precisamente in California. I due hanno deciso che ildoveva svolgersi dove si erano conosciuti a quel santuario dove regna la pace e ci sono oltre mille gatti molto teneri e dolci. Nessun parente nessun amico mal’infinito ...