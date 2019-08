Manovre anti-voto | ecco il piano

Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 12 agosto 2019) Non bisognerà aspettare a lungo per veder materializzarsi il partito del Grande Inciucio. Anzi, il fronte per il governo di garanzia democratica come lo chiama chi, in queste ore, ci lavora...

LegaSalvini : Manovre anti-voto, non bisognerà aspettare a lungo per veder materializzarsi il partito del Grande Inciucio. - NickyNsibilla : RT @Agenzia_Italia: Manovre per un patto anti-voto. #DiMaio: 'Non inciucio ma buon senso'. #Salvini: 'Chi perde tempo tifa per il caos'. Do… - GianniCestra69 : RT @LegaSalvini: Manovre anti-voto, non bisognerà aspettare a lungo per veder materializzarsi il partito del Grande Inciucio. -