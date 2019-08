Lula fu condannato per motivi politici?

Terrorismo - il mullah Krekar condannato a 12 anni. Pene fino a 9 anni per i componenti della sua celLula : Fondatore e leader di Ansar Al Islam e di Rawthi Shax pregò per gli stragisti islamici entrati in azione nella redazione di Charlie Hebdo. E non solo per questo è sempre stato considerato un uomo pericoloso per molti servizi segreti. Faraj Ahmad Najmuddin, ovvero il mullah Krekar, è stato condannato a 12 anni dai giudici della Corte d’assise di Bolzano. Krekar, che è a piede libero in Norvegia e per cui l’Italia aveva rinunciato ...