LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | tra poco la finale dei 10m uomini Giovannini al via

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57: Grande supporto per i padroni di casa Sereda e Serbin 16.55: 5′ al via di questadella piattaforma maschile 16.52: Si prospetta dunque grande spettacolo, gli atleti stanno facendo il loro ingresso sul piano vasca 16.49: Sereda, come detto, dovrà guardarsi da Shleikher e da Auffret che, per il loro programma, sono quelli maggiormente accreditati 16.47: Perquindi un’esperienza importante per accrescere il propriollo in vista del futuro 16.44: Sereda, Shleikher, Barthel, Williams, Auffret, Ternovoi, Dixon,, Serbin, Paradzik, Popovici, Massenberg saranno i finalisti 16.41: Auffret, già oro proprio a Kiev nel 2017, bronzo lo scorso anno, i due britannici Williams e Dixon, il 13enne Sereda (Ucraina), l’argento uscente Shleikher e il tedesco Barthel sembrano i favoriti, sulla carta ...

