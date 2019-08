LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | Ternovoi in testa al termine della prima rotazione

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il francese Auffret, eseguito splendidamente: 91.80, per un totale di 159.00 (primo) 17.19: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il russoche sbaglia e ottiene 39.10 per un totale di 120.70 (settimo), alle spalle di Giovannini 17.18: Verticale indietro, doppio salto mortale e mezzo, con un avvitamento e mezzo per il britannico Dixon che ottiene 73.60 per un totale di 150.40 (secondo) 17.17: Triplo e mezzo avanti carpiato per Giovannini, non pulitissimo in entrata: 58.50 e 129.90 (quinto) 17.16: Triplo e mezzo indietro carpiato per l’ucraino Serbin che perde le gambe e ottiene 59.40 per un totale di 139.40 (secondo) 17.15: Verticale indietro, doppio salto mortale e mezzo, con due avvitamenti e mezzo per lo svedese Paradzik che ottiene 73.80 per un totale di 139.40 ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: gran chiusura con la piattaforma maschile: Giovannini in finale! Delusione Lars… - zazoomnews : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: gran chiusura con la piattaforma maschile: Giovannini in finale! Delusione Lars… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: gran chiusura con la piattaforma maschile: Giovannini in zona finale dopo quatt… -