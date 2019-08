LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | Sereda in testa al termine della quinta rotazione

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per Massenberg che chiude la sua gara con 70.40, per un totale di 381.35 18.01: Verticale da manuale pere arrivano 91.20!!! Ci sono i 9.5 e vola incon il punteggio di 407.25. Vola in. Giovannini 9° 18.00: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Shleikher che ottiene 79.80 per un totale di 362.25 (secondo) 17.59: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Barthel che ottiene 66.30 per un totale di 355.55 (quarto) 17.58: Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per Williams che ottiene 75.85 per un totale di 321.65 (settimo), dietro a Giovannini 17.57: Verticale indietro, tre salti mortali per il francese Auffret che ottiene 75.90 per un totale di 393.90 (primo) 17.56: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per Ternovoi che ...

zazoomnews : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: tra poco la finale dei 10m uomini. Giovannini al via - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: gran chiusura con la piattaforma maschile: Giovannini in finale! Delusione Lars… - zazoomnews : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: gran chiusura con la piattaforma maschile: Giovannini in finale! Delusione Lars… -