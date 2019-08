LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | gran chiusura con la piattaforma maschile

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22: Ancora bene Giovannini che si si salva nel finale dopo una rotazione difficoltosa: 69.30 per un totale di 316.65, secondo 10.21: Paradzik trova un tuffo appena discreto: 52.70 per un totale di 299.90 10.20: Scarso Popovici, in ritardo nelle rotazioni. Arrivano 54.40 per un totale di 311.60, nessun problema per la finale 10.19: Discreto tuffo di Larsen, qualche spruzzo di troppo in ingresso in acqua, 57.70 per un totale di 273.25. Per la finale ci vuole un mezzo miracolo nell’ultimo tuffo 10.18: Non perfetto anche Auffret che non trova la verticalità: 59.40 per lui e totale di 342.60 10.18: Non benissimo Massenberg, tutto in ritardo e arrivano 47.60 per un totale di 284.90 10.17: tanti spruzzi per Christensen: 49.50 per un totale 201.55 10.16:Lotfi totalizza 57.60 per un totale di 279.05 10.15: Williams, Sereda, Auffret ai ...

