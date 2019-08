LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | gran chiusura con la piattaforma maschile

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Tutto pronto per il sincro donne da 3 metri, senza coppie italiane al via. 10.57: Appuntamento alle 15.30 per il sincro donne da 3 metri senza coppie italiane al via, a più tardi 10.55: Questi i finalisti della: Sereda (Ukr), Shleikher (Rus), Barthel (Ger), Williams (Gbr), Auffret (Fra), Ternovoi (Rus), Dixon 8Gbr), Giovannini (Ita), Serbin (Ukr), Paradzik (Swe), Popovici (Rou), Massenberg (Ger) 10.54: Giovannini con l’ottavo posto centra la qualificazione in finale, Larsen è 13mo ed è fuori dalla dfinale di oggi pomeriggio 10.53: Sargsyan arriva abbondante e fallisce l’ingresso in finale. Punteggio di 54.40, dietro anche a Larsen con 332.80 10.51: Il miglior tuffo di Gur in: 46.20 e totale di 206.40, ultimo 10.51: Ternovoi sbaglia totalmente il quadruplo e mezzo: abbopndante in ingresso ...

