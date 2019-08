LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | gran chiusura con la piattaforma maschile | azzurri

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.39: Abbondante Massenberg in ingresso in acqua. Arrivano 52.80 per un totale di 184.50 9.38. Sbaglia ancora Christensen: 34.65 per un totale di 114.65 9.37: Bene l’austriaco Lofti: 65.60 e totale di 168.65 9.36: Dopo due rotazioni Williams, Ternovoi, Barthel davanti, Giovannini è 12mo, Larsen 14mo. C’è da soffrire 9.35: Solleva tanti spruzzi Sargsyan, coefficiente alto, arrivano 63 punti per un totale di 111 9.35: Sbaglia totalmente l’ingresso in acqua Gur e si ferma a quota 14.50 per un totale di 57.70 9.34: Non benissimo Ternovoi che non entra verticale in acqua: 59.50 e secondo posto con 145.90 9.33: Scarso in ingresso in acqua Barouski: 49.50, totale di 108.70 9.32: Qualche spruzzo di troppo per Barthel ma arrivano 72 punti che significano secondo posto con 145.80 9.31: Non perfetto Shleikher che totalizza ...

