LIVE MotoGP | GP Austria 2019 in DIRETTA | DOVIZIOSO EPICO!!! Sorpasso clamoroso a Marquez

14.45 Con ancora negli occhi il Sorpasso clamoroso di DOVIZIOSO non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.44 Rossi vince il derby interno con Vinales mentre Bagnaia è ottimo settimo 14.43 CHE EMOZIONI!!!! Che vittorie per Dovi!!!!!!!!!!!! Grande podio anche per Quartararo 14.42 ORDINE DI ARRIVO 1 4 A. ...

ULTIMO GIRO Marquez fugge ma Dovi è lì! SI infila ALL'ULTIMA CURVA E VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ULTIMO GIRO Marquez si difende in curva 3 Dovi non ha più molte chance ULTIMO GIRO Marquez inizia con soli 23 millesimi. Dovi lo attacca!!! Corpo a corpoooooooooooooo -2 Marquez fugge e mette 3 decimi -2 Marquez lo infila in curva 3! E ora vuole scappare -2 Dovi di nuovo avanti in curva ...

-16 Tra Marquez e Dovizioso ci sono 364 millesimi. Rossi fa fatica a tenere il ritmo di Quartararo -16 Marquez prosegue sull'1:24.2 per spegnere la resistenza di Dovizioso. Quartararo ormai è a 1.2. -17 I primi due provano la fuga! Un secondo su Quartararo, poi Rossi che prova a non mollare -18 Marquez forza, Dovi risponde e mettono 8 decimi su Quartararo, quindi Rossi, poi Vinales e ...

-19 Marquez è insidiato da Dovizioso che non molla. Quartararo è vicino con Rossi all'inseguimento -20 Marquez passa Dovi in curva 1! Il romagnolo risponde ma il campione del mondo è primo -21 Cade Miller in curva 9!! Out l'australiano -21 Marquez è davvero in scia a Dovizioso, quindi Quartararo non vuole perdere il treno. Miller vede Rossi ormai attaccato -22 Primi 10: Dovizioso, ...

13.42 Dalla seconda casella della griglia scatta Fabio Quartararo. il francese è eccellente sul giro secco, ma deve ancora migliorare sulla distanza gara. Il talento glielo permetterà già oggi? 13.40 20 minuti al via della gara! I piloti si stanno portando verso la griglia di partenza della pista di Spielberg 13.38 Per Dovizioso ci troviamo di fronte ad una occasione importante. Il romagnolo ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez. Valentino Rossi per la rimonta :
Presentazione della gara – Griglia di partenza – Cronaca warm up – Previsioni meteo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d'Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Ci aspetta un pomeriggio rovente sotto il profilo dello spettacolo ma non è detto che le temperature siano così elevate sebbene si sia nel cuore ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Rossi e Dovizioso scelgono le gomme per la gara :
Il programma del GP Austria (11 agosto) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – Il record di Marquez Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg ultima sessione prima della gara (prevista alle ore 14.00), utile per definire gli assetti e la messa a punto ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : orario - canali tv - streaming e programma :
L'11esimo appuntamento del Motomondiale 2019 è pronto a entrare in scena. Sul Red Bull Ring, infatti, oggi le tre classi si sfideranno per vedere chi si aggiudicherà il Gran Premio d'Austria. Pioverà? Il meteo ci metterà lo zampino? Questa potrebbe essere una variabile ulteriore per rendere la domenica ancor più interessante. Marc Marquez, con la pole strepitosa di ieri, la quinta in fila, ha fatto capire a tutti che vorrà vincere ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso all'attacco di Marquez per la pole :
13.12 Si corre a Spielberg, alle ore 13.30 scatteranno le prove libere 4 mentre alle ore 14.10 spazio alle qualifiche. 13.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Cronaca prove libere 3 – Qualificati alla Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria 2019, tappa del Mondiale ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - obiettivo Q2 per Valentino Rossi :
Il programma del GP Austria (10 agosto) – La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – Le previsioni meteorologiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d'Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg i team e i piloti dovranno definire con una certa celerità ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : orari FP3 e qualifiche - canali tv - streaming e programma :
Si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria 2019 del Motomondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring le tre classi si sfidano per andare a comporre le griglie di partenza delle gare di domani. Tutto, quindi, ruoterà attorno ai cronometri per capire chi centrerà la pole position, ma bisognerà fare grande attenzione al meteo, dato che sembra che la pioggia inizierà a fare la sua comparsa, e così sarà anche domenica. In ...

MotoGP - i mugugni di Andrea Dovizioso. Mondiale ormai sfumato e Ducati che pensa a Lorenzo : nubi sul futuro del forLIVEse :
Il rientro dalle vacanze estive non è stato dei migliori per Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Repubblica Ceca e ora si trova a ben 63 punti di distacco da Marc Marquez, trionfatore a Brno e ormai dominatore della stagione. Il forlivese cercherà di invertire la rotta in occasione del GP d'Austria che si corre in questo weekend ma non sarà semplice battere il Campione del Mondo e provare a tenere ...