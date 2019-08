LIVE MotoGP | GP Austria 2019 in DIRETTA | comincia la gara | chi fermerà Marquez?

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Dalla seconda casella della griglia scatta Fabio Quartararo. il francese è eccellente sul giro secco, ma deve ancora migliorare sulla distanza. Il talento glielo permetterà già oggi? 13.40 20 minuti al via della! I piloti si stanno portando verso la griglia di partenza della pista di Spielberg 13.38 Per Dovizioso ci troviamo di fronte ad una occasione importante. Il romagnolo non vince dall’esordio a Losail ed è alla disperata ricerca di una scossa in un campionato nel quale non sembra potersi opporre allo strapotere di13.36 Al Red Bull Ring si è tornati a correre nella stagione 2016 e da quel momento ha vinto solamente la Ducati. Iannone all’esordio, quindi Dovizioso nel 2017 e Jorge Lorenzo 12 mesi fa 13.34 Marccorre sul circuito sul quale non ha mai vinto. Un motivo in più per andare a ...

