Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Ci sono 34 precedenti tra le due squadre, 19 successi per l’tra cui l’ultimo in Nations League ma non erano in campo i titolari delle due formazioni. L’ultimo precedente di peso è quello dei Mondiali 2018, lasi impose per 3-0 a Torino. 20.51 Entrambe le squadre hanno vinto i primi due incontri contro Australia e Camerun. L’ieri sera ha sofferto tantissimo contro i Canguri riuscendo a spuntarla al tie-break dopo il 3-0 rifilato agli africani nella giornata di venerdì. Laha esordito sudando contro gli aussies (3-1) e ieri ha passeggiato sui Leoni. 20.49 Il regolamento è molto semplice: chi vince si qualifica ai Giochi, chi perde sarà rinviato al torneo europeo di gennaio 2020 dove sarà messo in palio l’ultimo posto. A quella manifestazione, però, saranno presenti ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - MazzareseSilvio : RT @atleticaitalia: #atletica AZZURRI SUPER! ?? Record di punti, miglior piazzamento azzurro nella storia degli Europei a squadre: Italia qu… - OA_Sport : LIVE Italia-Serbia volley, Preolimpico 2019 in DIRETTA: azzurri per l’impresa! Vincere per volare a Tokyo -