LIVE Italia-Serbia 1-0 volley | Preolimpico 2019 in DIRETTA Che partenza degli azzurri!

25-15 : 1-2 Ace Kovacevic 1-1 Il primo tempo di Lisinac. In panchina Atanasijevic 1-0 Muroooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-15 Out Atanasijevic da zona 2!!! L'Italia porta a cxasa il primo set ma non deve perdere concentrazione perchè la Serbia non potrà sbagliare così tanto anche nei prossimi set 24-16 Primo tempo di Anzani!!! 23-16 In rete la battuta di Giannelli 23-15 ...

20.53 Ci sono 34 precedenti tra le due squadre, 19 successi per l'Italia tra cui l'ultimo in Nations League ma non erano in campo i titolari delle due formazioni. L'ultimo precedente di peso è quello dei Mondiali 2018, la Serbia si impose per 3-0 a Torino. 20.51 Entrambe le squadre hanno vinto i primi due incontri contro Australia e Camerun. L'Italia ieri sera ha ...

17.18: Inizia male Vicenzino che con 5.87è decima nel lungo dopo la prima rotazione di salti 17.17: Ci sono quattro atlete davanti nei 5000, poi staccate altre quattro atlete tra cui Tommasi che lotterà per il quinto posto 17.16: Nullo anche l'ultimo lancio di Rosa che, con gli inserimenti di Guba e Cerwenkova, scende all'ottavo posto 17.09: Iniziato anche il lungo femminile con ...

La presentazione della partita – L'Italia si qualifica alle Olimpiadi se… – La Serbia ai raggi X – Sestetti titolari e probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al PalaFlorio di Bari si gioca la partita più importante dell'anno, lo scontro diretto che mette ...

15.29 Tutto pronto per il sincro donne da 3 metri, senza coppie Italiane al via. 10.57: Appuntamento alle 15.30 per il sincro donne da 3 metri senza coppie Italiane al via, a più tardi 10.55: Questi i finalisti della piattaforma maschile: Sereda (Ukr), Shleikher (Rus), Barthel (Ger), Williams (Gbr), Auffret (Fra), Ternovoi (Rus), Dixon 8Gbr), Giovannini (Ita), Serbin (Ukr), Paradzik (Swe), ...

14.50: Questi i protagonisti della gara maschile con Stecchi, bravissimo nella stagione indoor, a rappresentare gli azzurri contro Alberto (Fra), Lisek (Pol), Filippidis (Gre), Valles (Esp), Kiru (Ukr), Kudlicka (Cze), Blech (Ger), Lavillenie (Fra), Myers (Gbr), Svard Jacobsson (Swe), Wecksten (Fin) 14.48: Tra dieci minuti scatteranno i primi tre concorsi della giornata clonclusiva: asta ...

10.22: Ancora bene Giovannini che si si salva nel finale dopo una rotazione difficoltosa: 69.30 per un totale di 316.65, secondo 10.21: Paradzik trova un tuffo appena discreto: 52.70 per un totale di 299.90 10.20: Scarso Popovici, in ritardo nelle rotazioni. Arrivano 54.40 per un totale di 311.60, nessun problema per la finale 10.19: Discreto tuffo di Larsen, qualche spruzzo di troppo in ...

9.39: Abbondante Massenberg in ingresso in acqua. Arrivano 52.80 per un totale di 184.50 9.38. Sbaglia ancora Christensen: 34.65 per un totale di 114.65 9.37: Bene l'austriaco Lofti: 65.60 e totale di 168.65 9.36: Dopo due rotazioni Williams, Ternovoi, Barthel davanti, Giovannini è 12mo, Larsen 14mo. C'è da soffrire 9.35: Solleva tanti spruzzi Sargsyan, coefficiente alto, arrivano ...

Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell'Italia ai raggi X – La cronaca della seconda giornata – La presentazione della terza giornata di gare – Il programma di oggi (11 agosto) – Gli italiani in gara oggi (11 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ...

Il programma degli Europei 2019 (11 agosto) – La presentazione dell'ultima giornata – Il medagliere degli Europei 2019 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). Sarà un day-7 in tono minore per l'Italia, vista l'assenza delle campionesse continentali in carica del sincro 3m donne ...

Siamo giunti al giorno della verità, l'Italia sfiderà la Serbia. La vincitrice di questa gara otterrà l'ambitissimo pass per Tokyo 2020. Questo torneo Preolimpico ha regalato sin qui tantissime emozioni ma il match più importante è quello fissato per questa sera alle ore 21.15. A spingere la squadra di casa ci penserà il caldissimo pubblico del PalaFlorio di Bari. Gli azzurri dovranno sfruttare al massimo le proprie possibilità ...

23.53 Grazie per averci seguito, appuntamento a domenica 11 agosto per Italia-Serbia: chi vince va a Tokyo. 23.51 Top-scorer Juantorena con 22 punti (60,7% in attacco), 14 per Zaytsev (48,1%), sostituito da Nelli nel quarto set: l'opposto ha cambiato la partita (eloquente un mostruoso 87,5%, 7 attacchi su 8 a segno). 8 muri per Piano, inspiegabilmente sostituito nel corso del quarto ...