Ligue 1 | il Psg si sbarazza senza problemi del Nimes | 3-0 | gol e assist per Mbappé FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019)1 – Facile vittoria per il Psg all’esordio in1. I parigini battono 3-0 il. Dominio Psg sin dalle prime battute.sbaglia un gol facile dopo 16′. Al 21′ interviene il VAR. Tocco di mano di Pablo Martinez e calcio di rigore. Dal dischetto Cavani non sbaglia. Il Psg va altre due volte vicino al gol nel primo tempo con Sarabia e Cavani. Nella ripresa èa raddoppiare con un bel destro sudi Bernat. Al 69′serve l’a Di Maria per il definitivo 3-0. Striscioni contro Neymar. In particolare un eloquente “Neymar casse toi”. In alto laGALLERY.L'articolo1, il Psg sidel: 3-0, gol eperCalcioWeb.

