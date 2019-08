L' escamotage trovato dai cebi barbuti per proteggersi denti e intestino

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Uno studio in natura evidenzia come ingegno e abilità manuale rendono i(Sapajus libidinosus), scimmie arboricole, maestre nell'arte di estrarre dal suolo rizotuberi, molto ricchi di sostanze nutritive. La ricerca - condotta da Valentina Truppa e Elisabetta Visalberghi dell'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr (Cnr-Istc), in collaborazione con l'Università di San Paolo (Br) e l'Università della Georgia (Usa) - dimostra l'origine evolutiva di capacità fondamentali per la sopravvivenza e il successo dei primati, uomo incluso. Lo studio, primo nel suo genere, è stato pubblicato sulla rivista American Journal of Physical Anthropology. Iimpiegano usano molta cura, non solo nell'estrarre le radici, ma anche nel pulirle dalla terra e nel rimuoverne la scorza prima di mangiarle. "Nell'ambito del progetto internazionale ...

