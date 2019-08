Le serie tv da recuperare a ferragosto

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019) ChernobylBig Little Lies 2Stranger Things 3... Maya Hawke (Stranger Things 3)La Casa di Carta 3FleabagWhen they see usThe OAThe BoysStar Trek DiscoveryGame of thronesSettimana dida passare al lavoro, in ufficio, in città? Non disperate. L’occasione funesta potrebbe trasformarsi in una grande opportunità…. O almeno rivelarsi un po’ meno funesta. Se non siete in vacanza ma potete comunque contare su un po’ più di tempo libero, questi giorni potrebbero essere propizi atutte quelletv di cui gli amici, i parenti e i colleghi vi hanno parlato ininterrottamente in questi mesi e che – vuoi per un motivo vuoi per un altro – non siete mai riusciti a vedere. LEGGI ANCHETutti pazzi per «Chernobyl»: si ragiona sul «seguito» C’è lo show ispirato a una catastrofica storia vera che ha sbancato le nomination agli Emmy e tutti ...

