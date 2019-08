Le notizie del giorno ore 17 | 30

Ultime notizie Roma del 11-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla da Francesco Vitale in studio scontro sulla crisi di governo sempre più Serrato Salvini presta per elezioni subito chiede che il parlamento se prima prima di Ferragosto dei presidenti convocano le camere in un altro precisa Pico appello dell’ex premier Renzi portare subito sarebbe Tolle serve un governo istituzionale per il referendum sul taglio dei parlamentari fermare ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : DI MAIO "NESSUN INCIUCIO, BUON SENSO": RENZI CI STA MA ZINGARETTI DICE NO Il capo M5s fissa tre punti: prima il taglio dei parlamentari, poi il voto su Conte e decide Mattarella. L'ex leader dem: follia votare, governo istituzionale anche con i 5 stelle. Il segretario: si darebbe a Salvini uno spazio immenso. Il partito si spacca. Tra i pentastellati si moltiplicano i favorevoli a un patto con il Pd. Domani il passaggio decisivo in ...

Le notizie del giorno – Shock maltempo - due tragedie sfiorate nel mondo del calcio : Le notizie del giorno – La procura di Ferrara ha dissequestrato lo stadio Paolo Mazza, sede delle partite della Spal, disponendone la restituzione al Comune, proprietario dell’impianto. I sigilli della Guardia di finanza erano scattati il mese scorso per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo dei lavori di ampliamento fatti nel 2018, dopo la promozione della squadra cittadina in serie A. Il consulente della procura ha ...

Calciomercato - le notizie del giorno – I nomi per il sostituto di Donnarumma - Perisic lascia l’Inter : Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul Calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa dell’Atletico Madrid, potrebbe essere il nuovo ...

