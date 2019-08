L' autore del black out al comizio di Salvini | Sono stato picchiato dagli

Premier League - il primo gol della nuova stagione è un’autorete [VIDEO] : Gara inaugurale della Premier League 2019-2020 tra Liverpool e Norwich. Il primo gol della stagione inglese arriva dopo soli 7′ con la goffa autorete di Hanley che infila la sua porta, regalando il vantaggio ai Reds. Azione personale di Origi, cross dalla sinistra e maldestra deviazione del difensore scozzese nella propria porta. Al 19′ Salah ha raddoppiato con un preciso sinistro. Partita in discesa per la squadra di Klopp. In ...

Deianira contro autore di U&D : avrebbe chiesto un appuntamento a delle corteggiatrici : In questi giorni su Instagram si sta consumando un duro scontro social tra alcuni ex partecipanti del programma di Canale 5 Uomini e Donne, in particolare tra l'ex corteggiatore Mario Serpa e l'ex tronista Teresa Cilia e la storica autrice del programma Raffaella Mennoia, in difesa della quale negli ultimi giorni si sono schierati anche l'opinionista Gianni Sperti e l'influencer Karina Cascella. Uno scontro che ha fatto molto parlare sul web e ...

Ha confessato l'autore del lancio del cassonetto contro un 12enne in Liguria : Aggiornato alle ore 12,50 del 6 agosto 2019. Ha confessato il responsabile del lancio di un cassonetto che, nella notte tra venerdì e sabato, ha ferito gravemente un dodicenne francese in campeggio con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi (Savona). I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, sono arrivati a lui dopo aver interrogato alcuni ragazzi che, quella notte, avevano partecipato a una festa in una discoteca non distante dal ...

Bergeggi - 12enne colpito da cassonetto/ Trovato autore del lancio : 17enne ubriaco? : Bergeggi, un minorenne caduto in contraddizione durante l'interrogatorio sarebbe l'autore del lancio di cassonetto che ha colpito un bambino di 12 anni

Trovato presunto autore del lancio del cassonetto : Francesca Bernasconi Nella notte tra venerdì e sabato, un ragazzino di 12 anni era stato gravemente ferito al volto, da un cassonetto lanciato dalla strada che sovrasta la spiaggia. L'autore del gesto sarebbe un minorenne. Sarebbe stato individuato il presunto responsabile del ferimento del ragazzino 12enne, colpito da un cassonetto sulla spiaggia di Bergeggi, in provincia di Savona. Il 12enne era stato colpito al volto da un ...

Bergeggi - è minorenne l’autore del lancio del cassonetto dalla scogliera : grave il 12enne colpito : Un minorenne sarebbe stato individuato dalle forze dell'ordine per il lancio del cassonetto dalla scogliera di Bergiggi, a Savona: decine di ragazzi sarebbero stati interrogati nelle scorse ore. L'ipotesi più probabile è che, forse ubriaco, il giovane abbia lanciato il bidone di rifiuti senza neppure rendersi conto che sulla spiaggia c’erano delle persone. Ancora gravi le condizioni del 12enne colpito.Continua a leggere

Patrick Crusius - autore della strage di El Paso : "Vendico l'invasione ispanica del Texas. Gli europei non hanno leggi sulle armi per fare lo stesso" : “Sono un sostenitore della strage di Christchurch e del suo manifesto. Questo attacco è una risposta all’invasione ispanica in Texas. Sono stati loro a istigarmi, sto semplicemente difendendo il mio Paese dall’invasione. Questo è il manifesto in cui spiego le ragioni del mio attacco”, scriveva Patrick Crusius, autore della strage consumatasi nel supermercato Walmart a El Paso, Texas.Il manifesto scoperto ...

Carabiniere ucciso - atti alla procura militare per autore della foto : Francesco Curridori Abuso d’ufficio e rivelazione del segreto d’ufficio sono i reati contestati all'autore della foto che ritrae Finnegan Lee Elder bendato e ammanettato Abuso d’ufficio e rivelazione del segreto d’ufficio. Sono questi i reati che vengono contestati all'autore della foto che ritrae Finnegan Lee Elder bendato e ammanettato all'interno della stazione dei carabinieri di via In Selci. L'uomo che ha fatto e, molto ...

Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria - fermato presunto autore delitto : “Un cliente abituale” : Un cittadino filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio Mariella Rota, la Tabaccaia sessantaseienne uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava a Reggio Calabria. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La vittima lo avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria.Continua a leggere

Bendato in caserma - indagato il carabiniere : è un sottufficiale. Caccia anche all'autore della foto : Il carabiniere che ha Bendato uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di...

Bendato in caserma - indagato il carabiniere : è un sottoufficiale. Caccia anche all'autore della foto : Il carabiniere che ha Bendato uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di...

Vercelli - si è dimesso il consigliere comunale autore del post omofobo su Facebook : Giuseppe Cannata, il consigliere comunale di Vercelli eletto nelle liste di Fratelli d'Italia che ha scatenato una vera e propria bufera mediatica e politica con un post su Facebook di chiara impronta omofoba ("Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili"), si è dimesso dalla carica di vicepresidente del consiglio comunale della città piemontese. La notizia arriva alla vigilia di una seduta dell'assemblea municipale convocata per oggi ...

"Matrimonio perfetto" - ma autore del libro si separa/ Paradosso del pastore cristiano : Scrisse un libro in cui dava consigli per arrivare al matrimonio perfetto, ma oggi si separa dalla moglie. E' un pastore americano

Morto Mattia Torre - autore della serie cult Boris : Si è spento giovanissimo, a soli 47 anni, lo scrittore, autore tv, sceneggiatore e regista Mattia Torre, che insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico è stato autore della serie tv cult Boris. Torre è Morto dopo una lunga malattia, come riporta Leggo.it. Recentemente l’attore Valerio Mastandrea, ospite di Diego Bianchi a La7 a Propaganda Live, aveva recitato un monologo scritto proprio da Mattia Torre dal titolo “Colpa di un ...