La verità che ci libera tutti | Gary Younge racconta dieci brevi vite americane

Legge un sms che il fidanzato ha scritto ad un amico e scopre una verità sconvolgente : Una ragazza era felicemente fidanzata e credeva al suo ragazzo quando lui le diceva che gli piaceva tantissimo nonostante fosse molto grassa. Il problema del peso, pesava circa 95 Kg., non se lo poneva proprio perché il suo fidanzato la faceva sentire bellissima. Un giorno, però, casualmente, ha letto un sms che il fidanzato aveva inviato ad un amico definendola “enorme” e “imbarazzante”. La ragazza di Winsford, in Inghilterra, ...

Mario Serpa contro la Mennoia che difende Claudio : 'Tutti sappiamo la verità' : Scoppia la guerra nel mondo di Uomini e Donne e questa volta a puntare il dito contro l'autrice della trasmissione di Maria De Filippi è stato Mario Serpa. In molti si ricorderanno che Mario prese parte al primo trono gay della storia del programma sentimentale di Canale 5, quando si mise in gioco per provare a conquistare il cuore di Claudio Sona, riuscendo a convincerlo. Una storia che tuttavia non è durata molto, anche perché vennero fuori ...

Silvio Berlusconi - la verità : ecco perché ha ammazzato Forza Italia : Quando non sanno più che altro fare, i tedeschi invadono la Polonia; Silvio Berlusconi rifonda Forza Italia, ne fa una cosa più triste di prima e l' affida a qualcuno di cui si stufa dopo pochi minuti. I suoi parti sono tutti, invariabilmente, preceduti e seguiti da una spaventosa sindrome depressi

Isabella De Candia - la dedica per Francesco Monte : “La verità è più semplice di quello che si crede” : Francesco Monte e Isabella De Candia ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo la foto pubblicata da lui in una story qualche settimana fa, ecco arrivare la prima dedica della modella pugliese per l'ex tronista di Uomini e Donne. La 33enne sottolinea come il loro legame sia nato da persone libere, confutando le voci che volevano il loro rapporto frutto di un tradimento di Monte alla sua ex, Giulia Salemi.Continua a leggere

Amici 2019 : Mameli Che Fine Ha Fatto? La verità! : Mameli nell’ultima edizione di Amici si è fatto davvero notare per il suo carattere e per il suo modo di rispondere alle critiche. Ma il cantante non è di certo sparito, ecco tutte le ultime novità su di lui. Sono stati davvero numerosi i protagonisti indimenticabili dell’ultima edizione di Amici, la sedicesima. Quelli che hanno lasciato maggiormente il segno sono sicuramente stati Alberto Urso, Giordana Angi e Tish, che i fan seguono in ...

Più lontano di così - il romanzo di Lucrezia Lerro che racconta di un omicidio avvenuto 51 anni fa e di una nipote alla ricerca della verità : Il 4 dicembre del 1951 un caporale del tredicesimo Reggimento di Artiglieria veniva ucciso, a soli diciannove anni, a Roma in piazza dell’Indipendenza dalla zia acquisita, Francesca Rilo, con cinque colpi di pistola. Un delitto passionale o puro istinto omicida? Questo è quello che cercherà di scoprire Leda, nipote di Luigi Linzio e protagonista del romanzo, ossessionata dalla fotografia dello zio fin da bambina. Leda per placare i fantasmi che ...

Non è l'Arena - da Massimo Giletti la verità sul summit con Cairo : "Perché ho rifiutato un contratto di 5 anni" : Dopo un lungo tentennamento e voci che lo davano rientrante alla Rai, qualche settimana fa Massimo Giletti ha deciso: resta a La7 con il suo Non è l'Arena (e nuovi impegni). Il conduttore ha infatti siglato un accordo per altri due anni con Urbano Cairo. E ora, in un'intervista a Il Tempo, entra nei

Uomini e Donne - la verità di Giulia Cavaglia : "Manuel mi disse che la ragazza nel video era una sua amica di'infanzia" : Lo sfogo di Giulia: "Manuel non mi ha mai invitato a Savona. Gli ho fatto conoscere la mia famiglia".

La verità dopo 21 anni! Ecco perché Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si sono lasciati : Quella formata da Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è stata una delle coppie più belle degli anni Novanta. Le loro strade si sono divise e il celebre conduttore delle televendite sta per salire sull’altare insieme alla nuova compagna, la bellissima Floribeth Gutierrez, scialpinista atleta della Federazione Italiana Sport Invernali che gli ha dato due figli: Matilda e Leonardo.-- “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti ci sentiamo per ...

Giura che ha smesso di fumare ma la moglie scopre la verità da Google Street View : Un uomo ha raccontato quello che gli è capitato ad un giornale, suscitando un po’ di ilarità e tanta comprensione. L’uomo, inglese, Donny Riding, di Liverpool è un signore distinto che, purtroppo, ha avuto un infarto a seguito del quale si è, però, ripreso brillantemente. I medici si erano, così, raccomandati che smettesse di fumare e la moglie si era fatta Giurare che così avrebbe fatto. La donna, dunque, era tranquilla che il marito ...

Eliana Michelazzo e la verità su Mark Caltagirone : «Pamela Perricciolo mi ha detto che era un pentito» : È passato ormai del tempo, ma si continua a parlare del caso (oramai risolto) del fantomatico e inesistente imprenditore Mark Caltagirone, che doveva sposare Pamela Prati. Sul giallo...

Io ti cercherò - Alessandro Gassmann ex poliziotto in cerca della verità per Raiuno : Alessandro Gassmann fa il bis su Raiuno. Il successo de I Bastardi di Pizzofalcone (di cui è già stata ordinata la terza stagione), non impedisce all'attore romano di dedicarsi ad altri progetti per la tv di Stato, come Io ti cercherò, nuova fiction di genere poliziesco di cui sono in corso, a Roma, le riprese. Fiction Rai 2019-20, le serie tv in onda La parte del leone la fa ovviamente ...

Mara Venier - la verità su Barbara d'Urso : "Hanno tentato di farci litigare ma siamo ancora amiche" : Tra le due rivali della domenica pomeriggio nessuna lite, come si è vociferato per mesi, ma mentre 'Domenica In' è...

Vittorio Feltri : Luca Palamara infilzato come un tonno. Perché solo lui? La verità sulle manovre nel Csm : Da settimane ormai i giornali si occupano della vicenda Luca Palamara, articoli complessi e incomprensibili che narrano di cose astruse di cui non ho mai afferrato il senso. Ho capito soltanto che questo rispettabile signore si è comportato secondo il costume italiano e forse mondiale. Cioè, in occa