Fonte : lastampa

(Di domenica 11 agosto 2019) Primo posto in Moto 3 sul circuito di Spielberg, il pilota ascolano si commuove: «In questi mesi ci ho pensato tanto»

Gazzetta_it : Fenati, dall'inferno e ritorno: la rinascita del pilota in 11 mesi - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Fenati, dall'inferno e ritorno: la rinascita del pilota in 11 mesi - LaStampa : La rinascita di Fenati: dalla follia di Misano alla vittoria in Austria -