«La mia barca è plastic free» | getta bottiglia in mare e posta il video Identificato

Venezia - la piccola Cecilia morta durante una gita in barca - il papà : 'È stata colpa mia' : Non si dà pace Roberto Piva, il papà di Cecilia, la 12enne morta domenica pomeriggio in un tragico incidente nautico nelle acque di fronte all'isola di Sant'Erasmo (Venezia). L'uomo non è stato ancora ascoltato, ma ha inviato una lunga mail alla Capitaneria di Porto in cui si dichiara responsabile per quanto accaduto alla figlia. Il documento - in parte riportato dal quotidiano Il Gazzettino - è stato messo agli atti dalla Procura di Venezia. 'È ...