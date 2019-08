La crisi governo dal punto di vista di Matteo Salvini

crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle votare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta unitaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Nogarin - il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee : si candida alle Regionali. Ma con la crisi di governo ora pensa anche al Senato : La mancata elezione al Parlamento Europeo e la sconfitta del suo braccio destro Stella Sorgente alle Comunali di Livorno sono state due scottature pesanti. Eppure, a due mesi di distanza e con la sempre più probabile caduta del governo gialloverde, Filippo Nogarin torna in campo. E lo fa da candidato in pectore alle elezioni regionali toscane che si terranno nel maggio 2020. O, come confermano fonti del M5s a lui vicine, dopo la crisi di governo ...

DIETRO LA crisi/ Governo Fico-M5s con l'appoggio di Pd e FI : CRISI di Governo. Grillo ha fatto l'unica cosa che poteva fare per salvare M5s: aprire ad ogni tipo di alleanza per non votare. L'apertura di Renzi

crisi di governo - Renzi al Corriere : “Folle votare subito - prima governo istituzionale per bloccare l’aumento Iva e taglio parlamentari” : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Alla fine, dopo i retroscena, le ricostruzioni e le anticipazioni, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi toglie l’ultimo velo di segreto. La risposta alla Crisi di governo, dice in un’intervista al Corriere della Sera, è “un governo istituzionale che ...

Pensioni e LdB 2020 - per la Quota 100 non ci sono rischi con la crisi di governo : Negli ultimi giorni la situazione politica ha visto arrivare la crisi di governo e con essa sono sorti molti dubbi anche in merito ai diversi provvedimenti di riforma del settore previdenziale in corso di discussione. Tra questi, bisogna innanzitutto distinguere quelli in scadenza da quelli già approvati per i prossimi anni. Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 rientrano in quest'ultimo caso e già questo dovrebbe contribuire a rasserenare i ...

crisi di governo : revoca delle concessioni ad Autostrade - giustizia - norme su Whirpool e rider. Tutti i provvedimenti bloccati da Salvini : La riforma della giustizia per accelerare i tempi dei processi sarà tutta da rifare. La Commissione d’inchiesta sui crac bancari non è nemmeno mai nata. Il Dl impresa con le norme a tutela dei rider e quelle per garantire l’occupazione negli stabilimenti dell’ex Ilva, dell’ex Alcoa e per risolvere la vertenza Whirpool rischia di finire su un binario morto. Scatenando la Crisi di governo, Matteo Salvini non ha staccato la ...

Iva - deficit - tasse : perché la manovra 2020 (con la crisi di governo) fa paura : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

crisi di governo - Giorgetti attacca Conte : «Vuole rottura traumatica» : La Lega attacca Giuseppe Conte. «Mi sembra di aver capito che Conte non si voglia dimettere ma voglia andare a una conta in aula e questa è una rottura traumatica», così il...

crisi di governo - elezioni anticipate : la Lega è invincibile solo in coalizione. Restano alcune “roccaforti rosse” - il M5s resiste a Napoli : L’autosufficienza potrebbe non bastare. E nemmeno la mini-alleanza con Fratelli d’Italia assicurerebbe una forza invincibile. Per essere sicura di essere competitiva in tutti i collegi dell’uninominale, da Nord a Sud, per la Lega potrebbe essere necessaria una coalizione vecchia maniera, larga, a tre gambe. Tradotto: un patto con Forza Italia. È quello che suggerisce una elaborazione di YouTrend per l’agenzia Agi, che ha ...

crisi di governo - Matteo Salvini : “PD e M5s non la tirino per le lunghe - si vada a votare” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini, impegnato nell'ennesima tappa sulle spiagge italiane, ribadisce la sua posizione: elezioni subito, dopo una rapida verifica parlamentare che accerti l'assenza di maggioranza e apra in maniera definitiva la Crisi di governo.Continua a leggere

crisi governo - De Micheli a Revelli : “Mai accordo parlamentare con M5s. Vi stupiremo alle elezioni”. “Continua linea suicida del Pd” : Botta e risposta vivace a “In Onda” (La7) tra la vicesegretara del Pd, Paola De Micheli, e il sociologo Marco Revelli sugli scenari politici futuri dopo la Crisi del governo gialloverde. De Micheli è tranchant: nessun accordo parlamentare coi 5 Stelle, l’unica alternativa è data dalle elezioni. Revelli dissente: “Constato con molto dispiacere e preoccupazione che continua la linea suicida del Pd. E’ suicida non ...

crisi di governo - Salvini : Parlamento si esprima prima di Ferragosto. Lite con M5S : Salvini vuole elezioni il prima possibile e punta a che il Parlamento si riunisca prima di Ferragosto. «L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile,...