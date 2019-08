Juve | il destino di Dybala potrebbe essere legato a quello di Neymar

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019) Lantus sta vivendo una sessione di mercato difficile perché, dopo aver acquistato Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Luca Pellegrini, Matthijs de Ligt, Merih Demiral, adesso sarebbe in fase di stallo perché non riesce a cedere gli esuberi del centrocampo, ma soprattutto quelli del parco attaccanti. Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, candidati principali a sfoltire la rosa, starebbero facendo muro alla cessione. Fabio Paratici ha venduto Moise Kean ed ha tentato di scambiare Paulocon Romelu Lukaku del Manchester United. L'affare con i Red Devils è sfumato e, successivamente, sarebbe evaporatocon il Tottenham di Maurizio Pochettino che aveva avanzato un’offerta per la Joya, ma ciò non significa che il giocatore rimarrà all’ombra della Mole. Effetto domino Il calciomercato si avvia verso la chiusura, eppure tra i grandi bomber siverificare un rivoluzionario effetto ...

Cammurusu : RT @AMIN1908: La Juve farà di tutto in queste ora per convincere Dybala .. perché c’è un po’ di paura .. ma tante volte non si scappa al de… - Donandoniogonde : RT @AMIN1908: La Juve farà di tutto in queste ora per convincere Dybala .. perché c’è un po’ di paura .. ma tante volte non si scappa al de… - andreafcj10_ : @francescoceccot Francesco, se il suo destino sarà lontano dalla Juve a questo punto spero tottenham, non reggerei… -