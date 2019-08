Islamista kosovaro espulso accusa l' Italia di razzismo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Giovanni Giacalone Muhamed Mekaca, frequentatore di un centrogià noto alle cronache,le autoritàne dicontro i musulmani Un cittadinoper radicalismo islamico due giorni fa da Sienale autoritàne di. Il 43enne Muhamed Mekaca ha dichiarato ai media albanesi di non far parte di alcuna organizzazione terrorista e di non sostenere l'Isis. A suo dire, la sua espulsione è dovuta al fatto di essere musulmano e aldelle autoritàne. Mekaca venivacon provvedimento del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in quanto sospettato di volersi unire ai jhadisti in Siria ed è risultato indagato per le sue posizioni estremiste, nonchè per i suoi legami con il locale Imam, anch'eglie già noto alle autorità. Tra i suoi contatti di Facebook risultano tra l'altro diversi profili con le ...