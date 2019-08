Inter | Zazzaroni | ' La Roma vuole Icardi | è il preferito di Fonseca'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019) Uno dei nomi che continua a caratterizzare questa sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello di Mauro. Il centravanti argentino sperava di poter far tornare l'sui suoi passi dopo che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, avevano dichiarato che non rientrava nei piani della società nerazzurra. L'arrivo di Romelu Lukaku, e il fatto che gli sia stata tolta la maglia numero nove per affidarla all'attaccante belga, ha fatto capire definitivamente all'ex capitano che non ci sarà alcun ripensamento. Anche per questo motivo Maurito sta cominciando a prendere in considerazione destinazioni che non sembrava propenso accettare fino a qualche settimana fa come lae il Napoli. Nelle ultime ore Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha riferito che il club giallorosso sarebbe pronto a presentare un'offerta importante per ...

