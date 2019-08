Inter | Conte | “La squadra dimostra di non mollare mai | siamo felici per Lukaku”

Inter - primo allenamento per Lukaku : “Contento di essere qui” [FOTO] : “primo allenamento con mia nuova squadra. Sono molto contento d’essere qui”. Lo scrive su Instagram Romelu Lukaku, uno dei nuovi volti dell’Inter. L’attaccante, proveniente dal Manchester United, non ha preso parte alla trasferta dei nerazzurri a Valencia, dove stasera la squadra di Conte affronterà in amichevole i padroni di casa. Il belga è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile. Anche Ivan Perisic non è partito ...

Dzeko - Fonseca gela l'Inter : "Contro il Real è titolare". Antonio Conte - il caso si complica : «Edin Dzeko domani giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui e stiamo lavorando insieme per la prima di campionato contro il Genoa». È la precisazione del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, rigua

Elogio del mercato dell’Inter che segue la dottrina Conte : Quando il top player di una squadra è l’allenatore, bisogna comportarsi di conseguenza. È quel che ha fatto e sta facendo l’Inter con Conte. L’allenatore è arrivato con le idee chiare. Voleva Lukaku al centro dell’attacco e lo ha ottenuto. Anche per una cifra record. Ha attraversato i marosi del calciomercato, non ha nascosto il suo disappunto e poi è passato all’incasso. Voleva Barella e l’ha ottenuto. Idem per Sensi. Ha detto chiaro e tondo ...

Damascelli : Per l’Inter e Conte - Icardi è un fastidio da cancellare. Solo Moratti ne conserva maglia e firma : In che modo ancora l’Inter pensa di infierire su Icardi? Se lo chiede Tony Damascelli su Il Giornale. L’Inter di Conte gli ha tolto tutto, adesso anche la 9, a vantaggio di Lukaku. Una scelta messa in pratica Solo per umiliare l’argentino, per portargli via anche l’ultimo segno di interismo. Perché Lukaku “anche con il 135 sarebbe comunque un centravanti fortissimo”. Un trattamento analogo l’Inter lo ...

Juve ossessionata da Conte. Un calciomercato suicida? Pur di disturbare l'Inter... : Il colpo Lukaku ha anche un significato "politico": se è vero che la Juve ci ha provato, vuol dire che è stata sconfitta su un ring - il mercato - su cui da anni non ha rivali, almeno in Italia. Vuol dire anche che l' Inter si sta mettendo sullo stesso piano della Juve: non solo può competere per gl

Inter - palla lunga e... Romelu Lukaku : come giocherà la squadra di Antonio Conte : Grande. Grosso (qualche maligno sostiene anche grasso; Gary Neville per esempio, bandiera del Manchester United, ha twittato: «Ha ammesso di essere stato in sovrappeso! È sopra i 100 kg! Segnerà tanti gol e farà bene all' Inter, ma la mancanza di professionalità è contagiosa»). Potente. Ma anche vel

Inter - Lukaku prende il 9 di Icardi : «Qui anche per Conte» : Romelu Lukaku scalza Mauro Icardi e si prende il numero 9 dell’Inter. Dopo sei stagioni cambia così il proprietario della maglia da centravanti, che dal 2013/14 era sulle spalle dell’argentino, come reso noto con un tweet dal club. Un ulteriore messaggio della società nerazzurro all’ex capitano, sempre più ai margini tanto da rimanere senza numero […] L'articolo Inter, Lukaku prende il 9 di Icardi: «Qui anche per Conte» è ...

Inter - le prime parole di Lukaku da nerazzurro : “Conte miglior allenatore al mondo - mi ha convinto il progetto” : L’attaccante belga ha espresso le prime considerazioni da giocatore nerazzurro, parlando benissimo di Conte Romelu Lukaku è impaziente di cominciare la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, l’attaccante belga infatti ha firmato ieri il suo contratto e oggi si metterà a disposizione di Antonio Conte. Claudio Furlan/LaPresse Prima di iniziare a sudare, l’ex Manchester United ha voluto esprimere la propria ...

Inter - Lukaku infiamma i tifosi : “Conte è il miglior allenatore al mondo” [VIDEO] : “Quanto e’ stato importante Antonio Conte nella mia scelta? Tanto, tanto. Secondo me e’ il miglior allenatore al mondo, riesce ad aiutare i giocatori a migliorare. La sua carriera parla per lui. Ma voglio ringraziare anche il presidente Zhang e il CEO Marotta per la fiducia: sono felicissimo di essere all’Inter”. Sono queste le prime parole del nuovo attaccante nerazzurro Romelu Lukaku nell’Intervista ...

Conte : Salvini dovrà spiegare la brusca Interruzione del Governo : Conte: Il ministro Salvini, nella sua veste di senatore, "dovra' spiegare al Paese le ragioni che lo hanno portato a interrompere bruscamente.

Crisi di governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di Interrompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Governo : incontro Interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Per ora solo un incontro interlocutorio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio Giuseppe Conte. Un esame della situazione, dopo l’accelerazione impressa ieri dal vicepremier, Matteo Salvini, senza approfondire particolari ipotesi. Solo quando lo scenario dovesse risultare più chiaro, fino ad arrivare ad una concreta ed estrema prospettiva di crisi di Governo, si ...

Governo : incontro Interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Si riproporrebbe così la stessa situazione creatasi poco più di un anno fa all’indomani delle elezioni. Mattarella, cioè, attraverso la consultazioni con le forze politiche, verificherebbe se il Parlamento è in grado di esprimere una maggioranza per sostenere un Governo, considerando che nessuno dei tre poli è in grado da solo di dar vita ad un esecutivo. Solo se ogni tentativo risultasse vano potrebbe aprirsi la ...

Sconcerti su Calciopoli : 'Inter premiata per qualcosa che non ha vinto - si accontenti' : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica ed atletica. Intanto si attende l'ultimo match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, previsto per sabato 10 agosto alle ore 18:05. La dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano. Le principali antagoniste della Juventus probabilmente saranno ...