Infortunio per Lozano | esce dal campo sorretto dai medici

WTA Toronto – Serena Williams si ritira per Infortunio : Bianca Vanessa Andreescu vince davanti al suo pubblico : Serena Williams costretta al ritiro dalla finale del WTA di Toronto: prolemi alla schiena per la stella americana. La canadese Bianca Vanessa Andreescu vince davanti al suo pubblico Tanta attesa per la finale del WTA di Toronto, conclusa poi… a tavolino. Serena Williams è stata costretta ad alzare bandiera Bianca prima di scendere in campo a causa di alcuni, fastidiosi, problemi alla schiena che le hanno impedito di giocare la finale ...

Infortunio Alisson - che tegola per il Liverpool : i tempi di recupero : Infortunio Alisson – tegola per il Liverpool, inizia male la stagione per i Reds, la squadra di Klopp dovrà rinunciare per le prossime partite al portiere Alisson. Il portiere brasiliano si è infortunato nel match di apertura della Premier League, ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio e secondo i media inglesi potrebbe rimanere fuori fino a due mesi: out dunque nella Supercoppa Europea di mercoledì contro il Chelsea e ...

Basket - Milos Teodosic salterà i Mondiali! Infortunio per il playmaker della Serbia nel girone dell’Italia : Milos Teodosic dovrà saltare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina. Il playmaker dela Serbia si è infortunato durante l’amichevole giocata sabato a Belgrado contro la Lituania, gli slavi si sono imposti per 72-68 ma hanno perso il loro fuoriclasse che dunque non parteciperà alla rassegna iridata. Il 32enne, fresco acquisto della Virtus Bologna, avrebbe dovuto trascinare i balcanici nella competizione più importante ...

Infortunio Alisson - le parole di Klopp preoccupano i tifosi del Liverpool : assente in Supercoppa Europea : Molta preoccupazione nell’ambiente del Liverpool per le condizioni di Alisson. Il portiere brasiliano ha avuto un problema al polpaccio nella sfida di Premier League contro il Norwich. Ansia che traspare anche dalle parole di Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua assenza nella Supercoppa Europea contro il Chelsea: “L’Infortunio di Alisson non è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo ...

Liverpool – Infortunio Alisson - Klopp amareggiato : “sicuramente salterà la Supercoppa Europea” : Il manager del Liverpool ha sottolineato che Alisson salterà la Supercoppa contro il Chelsea dopo l’Infortunio occorsogli contro il Norwich Il Liverpool dovrà fare a meno di Alisson nella finale di Supercoppa Europea, il portiere brasiliano infatti ha riportato un serio Infortunio nel match di Premier League contro il Norwich, che lo obbligherà a saltare la gara con il Chelsea. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è Jurgen Klopp ...

WTA Toronto – Infortunio per Simona Halep : la romena si arrende dopo un set contro Bouzkova : Simona Halep costretta a ritirarsi per Infortunio dai quarti di finale del WTA di Toronto: la tennista romena si arrende in due set a Marie Bouzkova Simona Halep alza bandiera bianca dopo 46 minuti di match. La tennista romena, numero 4 al mondo, è stata costretta a ritirarsi dai quarti di finale del WTA di Toronto a causa di un problema al tendine d’Achille che le ha impedito di proseguire il match. Passa in semifinale Marie Bouzkova, ...

Manchester City - Infortunio e lungo stop per Sané : salta il trasferimento al Bayern Monaco : Più grave del previsto l’infortunio occorso a Leroy Sané durante il Community Shield, il tedesco dovrà stare fermo per sei mesi Brutte notizie per il Manchester City e, indirettamente, per il Bayern Monaco. L’infortunio occorso a Leroy Sané nel corso del Community Shield è più grave del previsto, secondo la Bild il tedesco avrebbe riportato la rottura del legamento crociato, che lo obbligherà ad uno stop di sei mesi. A ...

MotoGp – Joan Mir salta la gara in Austria per Infortunio : il team Suzuki non lo sostituirà : Joan Mir, ancora alle prese con l’infortunio rimediato a Brno, salterà la gara in Austria: il team Suzuki ha deciso di non sostituirlo Tramite una nota ufficiale emessa dal team Suzuki si apprende che Joan Mir salterà la gara del Gp d’Austria. Il pilota spagnolo, infortunatosi dopo un brutto incidente durante i test del lunedì di Brno, non prenderà parte alla prossima gara di MotoGp su consiglio medico, dedicandosi al pieno recupero ...

Lazio - netto successo contro l’Al Shabab ma Infortunio per Milinkovic-Savic : Altra vittoria in amichevole per la Lazio, che ha battuto 5-1 l’Al Shabab, la squadra si prepara in vista della prossima stagione. Per i biancocelesti reti nel primo tempo di Caicedo, Jony e Correa. Nella ripresa chiudono i conti anche Immobile e Adekanye. Di Seba al 30′ del primo tempo il gol del momentaneo 2-1. infortunio per Sergej Milinkovic-Savic, uscito al 23′ del secondo tempo per un problema muscolare. ...

Infortunio per Messi : salterà le amichevoli contro il Napoli : Leo Messi si infortuna in allenamento: salterà le sfide con il Napoli L’argentino, appena tornato dalle vacanze, si è dovuto fermare in allenamento per un Infortunio al polpaccio destro. Sono ancora incerti i tempi di recupero, ma di certo il campione argentino salterà la tournèe negli USA. La società lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social del club: “Leo Messi, rientrato dopo le vacanze estive, ha ...

Ciclismo – Il racconto shock di Chris Froome : “dopo l’Infortunio dovevo sapere se la mia carriera fosse finita. Chiesi…” : Chris Froome ha raccontato quanto accaduto dopo la terribile caduta che, durante il Giro del Delfinato, ha rischiato di costargli la carriera: il racconto del ciclista è da brividi Procede in maniera positiva, ma comprensibilmente a passo lento, la lunga riabilitazione che permetterà a Chris Froome di tornare in sella alla sua bici. L’incredibile incidente del quale è stato vittima al Giro del Delfinato ha rischiato di costargli la ...

Nuoto : Infortunio per Margherita Panziera in vacanza. Piede fasciato per l’azzurra : A quanto pare non è un periodo particolarmente fortunato per Margherita Panziera. L’azzurra, uscita delusa dai Mondiali 2019 di Nuoto (quarta nella finale dei 200 dorso donne), ha deciso di godersi le sue vacanze a Ibiza, in compagnia dell’amica Ilaria Cusinato (atleta anche lei della Nazionale azzurra). Ebbene, una storia su Instagram mette in evidenza un piccolo incidente che ha avuto per protagonista la veneta: Piede sinistro ...

Infortunio Baselli - l’esito degli esami per il centrocampista del Torino : Infortunio Baselli – Niente di grave per il centrocampista Baselli, sospiro di sollievo in casa Torino. Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto Baselli hanno escluso lesioni: il centrocampista, uscito anzitempo a Debrecen, ha svolto comunque prudenzialmente un lavoro differenziato. Regolarmente in gruppo ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Ingrosso scatenati - Manni/Bonifazi ko per Infortunio. “Effetto Frasca” sul torneo femminile - out Zuccarelli/Traballi : Palinuro delle sorprese. La quinta tappa del Campionato Italiano emette già verdetti inattesi nella prima giornata di gare del tabellone principale con l’uscita di scena di alcune fra le coppie favorite della vigilia. In campo maschile all’appello mancano già le teste di serie numero 1, Manni/Bonifazi che vedono interrotta dopo otto tappe la loro serie di podi consecutivi, a causa dell’infortunio che li costringe al ritiro dal ...